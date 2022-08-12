Мешканка Херсона обізвала маленького львів’янина «чувирлом і пацюком» (відео)

У соцмережі спалахнув мовний скандал

Мешканка Херсона обізвала хлопчика зі Львова «чувирлом і пацюком» через те, що він запитав у доньки її подруги-переселенки з Харкова, чому вона говорить російською мовою.

Жінка виклала у соцмережі відео, в якому заявила, що зараз «не на часі обговорювання питання про мову».

Вона також дорікнула жителям західних регіонів України, що вони «війни на власні очі не бачили, і взагалі поняття не мають, про що йдеться».

Крім того, вона звинуватила мешканців Заходу України у завищенні цін на житло для переселенців.

Нагадаємо, нещодавно в одній із одеських крамниць відвідувач обурився, що його обслуговують українською мовою, і влаштував скандал.