Двоє чоловіків, хворих на коронавірус, покінчили життя самогубстом у столичній лікарні



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Попри намагання реанімувати потерпілих – обидва чоловіки померли

За попередніми даними, чоловіки вистрибували з другого поверху лікарні 21 та 22 вересня

У Київській міській клінічній лікарні №4, що спеціалізується на лікуванні хворих на Covid-19, загинули двоє чоловіків, вистрибнувши з вікна. Про це повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець, пише «Київ-Оперативний».

Зазначається, що попри намагання реанімувати потерпілих – обидва чоловіки померли.

«За цими фактами зареєстровані кримінальні провадження за ч.1 ст. 115 КК України. Обставини з’ясовуються. За попередніми даними, загиблі скоїли самогубство», – повідомляють у поліції.

Розслідування трагічних інцидентів, які мали місце 21 та 22 вересня, взято прокуратурою на контроль.

«Загиблі чоловіки - 1952 та 78 року народження. За попередніми даними, вони були хворі на коронавірус», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 21 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2884 людей. Одужали за минулу добу – 1771 особа (днем раніше – 672), померли – 59 (26). Загалом від початку пандемії станом на ранок 22 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 181237 людей, одужали 79901 особа, летальних випадків – 3642.