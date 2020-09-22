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    Двоє чоловіків, хворих на коронавірус, покінчили життя самогубстом у столичній лікарні

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    Попри намагання реанімувати потерпілих &ndash; обидва чоловіки померли - Двоє чоловіків, хворих на коронавірус, покінчили життя самогубстом у столичній лікарні
    Попри намагання реанімувати потерпілих – обидва чоловіки померли

    За попередніми даними, чоловіки вистрибували з другого поверху лікарні 21 та 22 вересня

    У Київській міській клінічній лікарні №4, що спеціалізується на лікуванні хворих на Covid-19, загинули двоє чоловіків, вистрибнувши з вікна. Про це повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець, пише «Київ-Оперативний».

    Зазначається, що попри намагання реанімувати потерпілих – обидва чоловіки померли.

    «За цими фактами зареєстровані кримінальні провадження за ч.1 ст. 115 КК України. Обставини з’ясовуються. За попередніми даними, загиблі скоїли самогубство», – повідомляють у поліції.

    Розслідування трагічних інцидентів, які мали місце 21 та 22 вересня, взято прокуратурою на контроль.

    «Загиблі чоловіки - 1952 та 78 року народження. За попередніми даними, вони були хворі на коронавірус», – йдеться у повідомленні. 

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 21 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2884 людей. Одужали за минулу добу – 1771 особа (днем раніше – 672), померли  – 59 (26). Загалом від початку пандемії станом на ранок 22 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 181237 людей, одужали 79901 особа, летальних випадків – 3642.

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