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Мазут із російських танкерів наближається до ще одного українського міста

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Мазут із російських танкерів наближається до ще одного українського міста
Нещодавно в Азовському морі була зафіксована концентрована пляма нафтопродуктів площею в 300 км²
фото з відкритих джерел

Прибирання мазуту, який вилили через шторм два російські танкери, триває ще Із середини січня

Вже 15 км прибережної смуги Азовського моря забруднено мазутом, який вилили через шторм два російські танкери – «Волгонефть-212» та «Волгонефть-239». Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради.

Загалом прибирання мазуту триває ще Із середини січня.

«Раніше повідомлялося, що в Азовському морі була зафіксована концентрована пляма нафтопродуктів площею в 300 км². Окупанти прибрали близько 18 тонн. Проте, мазут помітили знову. Зокрема, він рухається в напрямку Маріуполя», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 15 грудня в районі Керченської протоки під час штормових умов, внаслідок аварії російських танкерів «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239», у море потрапила значна кількість мазуту, яка продовжує розповсюджуватись по акваторії Чорного моря.

Відомо, що нафтопродукти забруднили понад 50 км узбережжя, зокрема південне узбережжя Криму, акваторію Керченської протоки, Чорного моря та узбережжя РФ в районі м. Анапа. 

Раніше повідомлялось, що фахівці Державної екологічної інспекції провели дослідження узбережжя Чорного моря на Одещині, де було виявлено забруднення, схоже на мазут. Вони відібрали зразки морської води та ґрунту із забрудненої зони для проведення лабораторних досліджень.

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Теги: росія росіяни Маріуполь Чорне море Азовське море

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