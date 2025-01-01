Мазут із затонулих російських танкерів досяг центрального пляжу Анапи

Вранці відповідні служби розпочнуть очищення берега від нафтопродуктів

Локальні викиди нафтопродуктів 31 грудня зафіксовані на центральному пляжі російського чорноморського курорту Анапа. Очищення берега від мазуту фахівці розпочнуть уранці 1 січня 2025 року. Про це повідомляє мерія міста.

«Зараз моніторингова група підприємства «Курорти Анапи» фіксує точкові викиди мазуту на ділянці від Лікувального пляжу до річки Анапки. Плями концентруються біля берега. Зранку робітники розпочнуть очищення берега від нафтопродуктів, викинутих за ніч», – ідеться в повідомленні.

З танкера "Волгонефть 212" дістали 13 моряків, один із них загинув. Про це повідомляють змі окупантів



Також проводиться рятувальна операція на танкері "Волгонефть 239". pic.twitter.com/fEEscXl8jN — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 15, 2024

Нагадаємо, що 15 грудня в районі Керченської протоки під час штормових умов, внаслідок аварії російських танкерів «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239», у море потрапила значна кількість мазуту, яка продовжує розповсюджуватись по акваторії Чорного моря.

Відомо, що нафтопродукти забруднили понад 50 км узбережжя, зокрема південне узбережжя Криму, акваторію Керченської протоки, Чорного моря та узбережжя РФ в районі Анапи.

Через аварію режим у Краснодарському краї запровадили режим надзвичайної ситуації. До цього, з 17 грудня, в Анапі та Темрюцькому районі Росії діяв режим НС муніципального рівня. 21 грудня, після того, як нафтопродукти досягли берегів окупованого Криму, режим НС запровадили і в Керчі.

До слова, в акваторії Чорного моря до 3 січня 2025 року буде спостерігатись поступове розширення нафтової плями в акваторії Чорного моря.