Мазут на узбережжі Одещини: екологи взяли зразки для аналізу

Екоінспектори беруть проби воду та ґрунту на дослдження на наявність нафтопродуктів

До одеських берегів дістався мазут, розлитий внаслідок аварії російських танкерів у Керченській протоці

Фахівці Державної екологічної інспекції провели дослідження узбережжя Чорного моря на Одещині, де було виявлено забруднення, схоже на мазут. Вони відібрали зразки морської води та ґрунту із забрудненої зони для проведення лабораторних досліджень. Про це повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України 24 січня.

Забруднення узбережжя виявили у рекреаційній зона «Катранка», що на території Лиманської громади у Білгород-Дністровському районі. Осередки чорної речовини у вигляді згустків розміром 0,5–5 см за зовнішніми ознаками нагадують нафтопродукти, зазначили у Міндовкілля.

За даними екоінспекторів, лінія забруднення узбережжя має:

ширину 1,5-2 метри;

протяжність близько 1,5 км;

розташування на відстані 24 метри від моря.

Фахівці екоінспекції відібрали проби морської води та ґрунту, щоб провести дослідження на наявність нафтопродуктів.

Мазут, який виявили на Одеському узбережжі 24 січня 2025 року фото: Міндовкілля/Telegram

27 січня, як зазначили у міністерстві, в Одеській ОВА відбудеться засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де розглянуть результати попередніх дій і запланують подальші заходи для ліквідації наслідків забруднення.

Міністерство захисту довкілля також звернулося до профільних відомств, включаючи «Адміністрацію морських портів України», для координації зусиль із локалізації можливого розповсюдження мазуту у морських водах. Адміністрація судноплавства підтвердила, що можливо буде залучити спеціальні нафто-сміттєзбиральні засоби морського флоту АМПУ.

Нагадаємо, у національному парку «Тузлівські лимани» 10 січня виявили птахів, вимазаних мазутом. Це результат виливу нафтопродуктів внаслідок аварії танкерів у Керченській протоці. Про це повідомив науковий співробітник парку, біолог Іван Русєв.

Як відомо, 15 грудня у районі Керченської протоки через шторм затонули два російські танкери – «Волгонефть-212» та «Волгонефть-239». У море потрапили 8,6 тис. тонн мазуту. Екологи та військові говорять, що вже цього місяця пляма може дістатися узбережжя Одещини та Миколаївщини.

У Чорне море потрапив мазут, внаслідок аварії російських танкерів у Керченській протоці. Вже найближчими тижнями, а у деяких випадках навіть днями мазут може дістатися до узбережжя Одещини. Про це повідомив еколог Владислав Балінський.

Також стало відомо, що спеціалісти не зможуть ліквідувати забруднення, поки воно не дістанеться суші.