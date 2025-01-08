Катастрофа у Чорному морі: мазут може дістатися до узбережжя Одещини

Внаслідок аварії російських танкерів у Керченській протоці, мазут може дістатися до узбережжя Одещини вже цього місяця

У Чорне море потрапив мазут, внаслідок аварії російських танкерів у Керченській протоці. Вже найближчими тижнями, а в деяких випадках навіть днями мазут може дістатися до узбережжя Одещини. Про це повідомив еколог Владислав Балінський.

Раніше еколог прогнозував, що забруднення може дістатись берегів Одеси ближче до квітня-травня, тобто вже після підвищення температури води. Проте через високу динаміку забруднення кримського узбережжя, мазут може дістатись до Одещини значно раніше.

«Кримські ТГ-пабліки поширюють фотографії згустків мазуту на пляжах Євпаторії, що знаходиться на відстані 375 кілометрів від місця аварії, якщо рахувати вздовж узбережжя. Це вже значно більше половини шляху до Одеси, залишилося менше 250 км!», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на світлинах зафіксовані саме відокремлені згустки, найчастіше з вкрапленнями рослинних залишків. Це вказує на те, що згустки мазуту при даній температурі води мають показники плавучості, близькі до нуля, і переміщуються в товщі води за вектором основної Чорноморської течії (проти годинникової стрілки, якраз у нашому напрямку і далі до Румунії та Болгарії).

фото: naurok

На західну частину кримського узбережжя згустки в ці дні викидає особливо активно, оскільки тут температура води вища (згустки спливають) і спостерігається сильний притискний вітер з моря.

Уже наступний такий південний вітер може почати викидати мазут на узбережжя Одеської затоки або де-небудь ближче до Румунії. В Одесі це може статися вже до кінця цього тижня або ближче до середини місяця.

Зазначимо, що 15 грудня в районі Керченської протоки під час штормових умов, внаслідок аварії російських танкерів «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239», у море потрапила значна кількість мазуту, яка продовжує розповсюджуватись по акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, що великі добувні підприємства вже почали відмовлятися від послуг «Укрзалізниці» через високі тарифи на перевезення, та возити продукцію автотранспортом. Через це розбиваються українські дороги.

У повідомленні Центру протидії дезінформації йдеться про те, що російська влада повинна визнати, що применшувала масштаби екологічної катастрофи внаслідок аварії танкерів з нафтопродуктами у Керченській протоці.