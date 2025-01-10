Екологічна катастрофа. На Одещині помітили птахів у мазуті (фото)
«Внаслідок аварії загинули десятки тисяч птахів і це ще не кінець жахливих наслідків для природи»
У національному парку «Тузлівські лимани» виявили птахів, вимазаних мазутом. Це результат виливу нафтопродуктів внаслідок аварії танкерів у Керченській протоці. Про це повідомив науковий співробітник парку, біолог Іван Русєв.
За словами науковця, у «Тузлівських лиманах» знайшли велику пірникозу, частково обмазану мазутом. Іван Русєв стверджує, що цей птах швидко махає крилами і може пролетіти велику відстань. Отож, очевидно, що він потрапив на Одещину з місця аварії.
«Спостерігали ми і за великим бакланом, якій був у такому ж стані як і пірникоза, але дістати його з води було неможливо», – додав біолог.
Нагадаємо, 15 грудня у районі Керченської протоки через шторм затонули два російські танкери – «Волгонефть-212» та «Волгонефть-239». У море потрапили 8,6 тис. тонн мазуту. Екологи та військові говорять, що вже цього місяця пляма може дістатися узбережжя Одещини та Миколаївщини.
У Чорне море потрапив мазут, внаслідок аварії російських танкерів у Керченській протоці. Вже найближчими тижнями, а у деяких випадках навіть днями мазут може дістатися до узбережжя Одещини. Про це повідомив еколог Владислав Балінський.
Також стало відомо, що спеціалісти не зможуть ліквідувати забруднення, поки воно не дістанеться суші.
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