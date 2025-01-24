Мазут із російських танкерів дістався берегів Одещини

Ще раніше було знайдено птаха в мазуті

«Тисячі тонн мазуту, який вилився у море, спричинять велику біду для природних екосистем Чорного моря і його біорізноманіття»

До одеських берегів дістався мазут, розлитий внаслідок аварії російських танкерів у Керченській протоці. Про це повідомив доктор біологічних наук та начальник науково-дослідного відділу нацпарку «Тузлівські лимани» на Одещині Іван Русєв.

За його словами, після штормів мазут винесло на піщаний пересип в рекреаційній зоні «Катранка» біля Дунайського біосферного заповідника і Національного природного парку «Тузлівські лимани».

«Наслідки таких екологічних катастроф не мають меж і що тисячі тонн мазуту, який вилився у море, спричинять велику біду для природних екосистем Чорного моря і його біорізноманіття», – написав Русєв.

Мазут із затонулих у Керченській протоці російських танкерів дістався узбережжя Одеси



Його зафіксували після штормів на піщаному пересипі біля рекреаційної зони "Катранка", біля Дунайського біосферного заповідника і Національного природного парку "Тузлівські лимани". pic.twitter.com/Nfw5REJH3w — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 24, 2025

Науковець розповів, що раніше було знайдено птаха в мазуті. Його офіційно направили на дослідження до Українського Центру екології моря, щоб виявити зв’язки з мазутом у Чорному морі після аварії. Але, мовляв, його керівник відмовився взяти птаха на дослідження, «побоюючись пташиного грипу чи щось іншого».

«Чи готова влада Одеській області до дієвої реакції на жахливі виклики РФ у Чорному морі. Зараз команда нацпарку проводить обстеження різних ділянок пересипу і наша адміністрація нацпарку ще буде інформувати про масштаби забруднення», – написав Русєв.

Нагадаємо, у національному парку «Тузлівські лимани» 10 січня виявили птахів, вимазаних мазутом. Це результат виливу нафтопродуктів внаслідок аварії танкерів у Керченській протоці. Про це повідомив науковий співробітник парку, біолог Іван Русєв.

Як відомо, 15 грудня у районі Керченської протоки через шторм затонули два російські танкери – «Волгонефть-212» та «Волгонефть-239». У море потрапили 8,6 тис. тонн мазуту. Екологи та військові говорять, що вже цього місяця пляма може дістатися узбережжя Одещини та Миколаївщини.

У Чорне море потрапив мазут, внаслідок аварії російських танкерів у Керченській протоці. Вже найближчими тижнями, а у деяких випадках навіть днями мазут може дістатися до узбережжя Одещини. Про це повідомив еколог Владислав Балінський.

Також стало відомо, що спеціалісти не зможуть ліквідувати забруднення, поки воно не дістанеться суші.