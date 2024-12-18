Екологічні катастрофа у Чорному морі: мазут дійшов до пляжів Анапи (відео)

На російських узбережжях фіксуються випадки загибелі птахів

Крах 15 грудня двох танкерів з нафтопродуктами в Керченській протоці може стати однією з найбільших техногенних катастроф в акваторії Чорного моря. Пляма мазуту досягла російської Анапи, в місті введено режим надзвичайної ситуації. Про це повідомляють росЗМІ.

Місцеві пабліки пишуть, що всю ніч мазут із танкерів, які зазнали катастрофи, продовжував прибивати до берегів Кубані й уже дістався до центрального пляжу Анапи. На інших пляжах мазут лежить не «шматками», а суцільним шаром завтовшки 30 см.

❗️❗️ Всю ніч мазут з російських танкерів, які зазнали трощі у Керченській протоці, прибував до берегів Кубані і вже дістався центрального пляжу Анапи



На пляжі чорно. На інших пляжах мазут лежить не «шматками», а суцільним шаром 30 см, пишуть місцеві пабліки. pic.twitter.com/Ia1E5lR0nj — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 18, 2024

Також на краснодарському узбережжі після зафіксували випадки загибелі птахів. Зазначається, що при подібній екологічній катастрофі пошкоджуються багато внутрішніх органів птахів: токсичні речовини потрапляють через шкіру через нафтопродукти, що покривають тіло, разом з водою і їжею, під час плавання і навіть при спробах почистити оперення.

Нагадаємо, днями погані погодні умови залишили Росію без двох танкерів. Так, хвилі розрубали навпіл танкер «Волгонефть-212» біля берегів Керчі. А через годину після інциденту було пошкоджено ще одне судно – «Волгонефть-239».

Практично весь чорноморський військовий флот окупантів на дні моря. Тепер вони топлять цивільні кораблі 🤣 pic.twitter.com/3fTTyT57fL — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 15, 2024

Згодом спецслужби Росії повідомили, що на борту «Волгонефть-212» перебувало 13 осіб, на борту «Волгонефть-239» – 14 осіб. Рятувальники врятували 13 членів екіпажу «Волгонефть-212», одна людина загинула.

Також зазначалося, що в результаті аварії двох російських танкерів у води Керченської протоки вилилися 4300 тонн мазуту та, можливо, інших нафтопродуктів. Тож російська мілітаризація Чорного та Азовського морів призводить до нової екологічної катастрофи.