Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Екологічні катастрофа у Чорному морі: мазут дійшов до пляжів Анапи (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Екологічні катастрофа у Чорному морі: мазут дійшов до пляжів Анапи (відео)
На пляжах мазут лежить не «шматками», а суцільним шаром завтовшки 30 см
фото: скріншот з відео

На російських узбережжях фіксуються випадки загибелі птахів

Крах 15 грудня двох танкерів з нафтопродуктами в Керченській протоці може стати однією з найбільших техногенних катастроф в акваторії Чорного моря. Пляма мазуту досягла російської Анапи, в місті введено режим надзвичайної ситуації. Про це повідомляють росЗМІ.

Місцеві пабліки пишуть, що всю ніч мазут із танкерів, які зазнали катастрофи, продовжував прибивати до берегів Кубані й уже дістався до центрального пляжу Анапи. На інших пляжах мазут лежить не «шматками», а суцільним шаром завтовшки 30 см.

Також на краснодарському узбережжі після зафіксували випадки загибелі птахів. Зазначається, що при подібній екологічній катастрофі пошкоджуються багато внутрішніх органів птахів: токсичні речовини потрапляють через шкіру через нафтопродукти, що покривають тіло, разом з водою і їжею, під час плавання і навіть при спробах почистити оперення.

Екологічні катастрофа у Чорному морі: мазут дійшов до пляжів Анапи (відео) фото 1

Нагадаємо, днями погані погодні умови залишили Росію без двох танкерів. Так, хвилі розрубали навпіл танкер «Волгонефть-212» біля берегів Керчі. А через годину після інциденту було пошкоджено ще одне судно – «Волгонефть-239».

Згодом спецслужби Росії повідомили, що на борту «Волгонефть-212» перебувало 13 осіб, на борту «Волгонефть-239» – 14 осіб. Рятувальники врятували 13 членів екіпажу «Волгонефть-212», одна людина загинула.

Також зазначалося, що в результаті аварії двох російських танкерів у води Керченської протоки вилилися 4300 тонн мазуту та, можливо, інших нафтопродуктів. Тож російська мілітаризація Чорного та Азовського морів призводить до нової екологічної катастрофи.

Читайте також:

Теги: екологія Чорне море пляжі море корабель флот росіяни росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чаушеску, Асад... Путін наступний?
Чаушеску, Асад... Путін наступний?
Вчора, 09:32
Гелікоптер Бундесверу
У Балтійському морі російський корабель обстріляв німецький гелікоптер
4 грудня, 16:42
Мельников раніше виступав за клуб «Квант» з Обнінська
Катували в лісі. Фехтувальника і футболіста з РФ підозрюють у вбивстві підприємця
29 листопада, 18:37
Спостерігається суттєве скорочення споживання сталі на внутрішньому російському ринку
У Росії падає виробництво сталі: названо причину
29 листопада, 02:40
Жителі Дамаска розмародерили палац Асада після його втечі
Сирійські повстанці зайняли палац диктатора Асада: нові фото та відео
8 грудня, 16:48
Російські дистрибʼютори копіюють інформацію про товари через сайт західної компанії, яка не має прямого доступу до API Texas Instruments
Росія купує мікросхеми для зброї через американський інтернет-магазин – Bloomberg
10 грудня, 00:35
Попри вимоги захисту звільнити його через інвалідність 1 групи, окупаційна «служба виконання покарань» у Криму відмовила»
Росіяни етапували незрячого політв’язня Сізікова з Криму до РФ
11 грудня, 23:54
Очевидці стверджували, що було чутно щонайменше 10 вибухів над Таганрогом, які почалися о 4:20 ранку за місцевим часом
У Таганрозі пролунали вибухи: місцева влада заявила про ракетну атаку
11 грудня, 05:33
За наказом Кіріллова від початку повномасштабної війни зафіксовані понад 4,8 тисячі випадків використання ворогом хімбоєприпасів
Застосування хімзброї проти Сил оборони: СБУ оголосила підозру російському генералу
16 грудня, 15:10

Соціум

Два фільми про війну в Україні потрапили до шортлистів премії «Оскар-2025»
Два фільми про війну в Україні потрапили до шортлистів премії «Оскар-2025»
Екологічні катастрофа у Чорному морі: мазут дійшов до пляжів Анапи (відео)
Екологічні катастрофа у Чорному морі: мазут дійшов до пляжів Анапи (відео)
Маска та SpaceX підозрюють у порушеннях вимог нацбезпеки – NYТ
Маска та SpaceX підозрюють у порушеннях вимог нацбезпеки – NYТ
У Росії затримано підозрюваного у підриві генерала Кирилова
У Росії затримано підозрюваного у підриві генерала Кирилова
Трамп на перших етапах депортації виселить зі США мільйон мігрантів – Bloomberg
Трамп на перших етапах депортації виселить зі США мільйон мігрантів – Bloomberg
Греція суттєво збільшує туристичні податки: до чого готуватись мандрівникам
Греція суттєво збільшує туристичні податки: до чого готуватись мандрівникам

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
126K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 грудня: ситуація на фронті
45K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 грудня 2024
40K
Американський професор розповів, як в Україні може закінчитися війна
20K
Повітряна тривога в Україні через загрозу дронів тривала майже пів доби
18K
Забагато впевненості і недостатньо знань: Тімоті Снайдер пояснив, що треба вчити українцям
12K
Понад 1500 захисників Маріуполя досі в полоні. Ахметов ухвалив рішення

Новини

18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
Вчора, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
16 грудня, 06:00
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 грудня, 00:05
Хмарно з проясненнями, сніг: прогноз погоди на 15 грудня
15 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua