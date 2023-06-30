Медики у Лимані отримали «швидкі» від «Сталевого фронту»

«Ці швидкі прийшли з Європи, ми їх відремонтували, привели до нормального стану, заправили, і тепер віддаємо»

Три автомобілі швидкої допомоги для Лиману закупила та доправила Група Метінвест від імені «Сталевого фронту Ріната Ахметова». В місті надзвичайно гостра потреба у спеціалізованому транспорті для медиків: поки місто було під російською окупацією (до жовтня 2022 року), вороги викрали та вивезли усі автівки медзакладів. Тож медики Лиману лишилися без змоги перевозити пацієнтів чи діставатися до них.

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«У нашому центрі первинної медико-санітарної допомоги, на жаль, з восьми автомобілів «Нива» не залишилися не жодної: деякі знищені були, інші вивезли – окупант забрав машини», – розказує Андрій Ребров, директор центру первинної медико-санітарної допомоги м. Лиман.

Три «швидких» Метінвест привіз з Європи і передав лиманському Центру первинної медико-санітарної допомоги». Їхня загальна вартість, враховуючи доставку та ремонт – 2 млн грн.

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«Вони дуже необхідні. Вони допоможуть насамперед лікарям якнайшвидше добратися до віддалених куточків громади, і пацієнти, які там потребують допомоги, будуть впевнені, що до них приїдуть завчасно і нададуть допомогу», – коментує Андрій Ребров.

«Лиман – це прифронтове місто, там ситуація дуже складна, тому «Сталевий фронт Ріната Ахметова» не став осторонь – ми отримали чергову заявку і одразу відгукнулись. Звичайно, ми допомагаємо не тільки військовим, а й людям, які опинилися в скрутній ситуації в зонах бойових дій. Ці швидкі прийшли з Європи, ми їх відремонтували, привели до нормального стану, заправили, і тепер віддаємо», – пояснює керівник Проєктного офісу генерального директора Групи Метінвест Олександр Водовіз.

Як відомо, нещодавно Група Метінвест у межах мілітарної ініціативи «Сталевий Фронт Ріната Ахметова» привіз з Італії 30 машин швидкої допомоги для ЗСУ. Компанія налагодила системне постачання на фронт обладнання, частину з якого закуповує за кордоном. Загалом Рінат Ахметов спрямував на допомогу воєнним і цивільним українцям понад 5 млрд грн.