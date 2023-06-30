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Медики у Лимані отримали «швидкі» від «Сталевого фронту»

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Медики у Лимані отримали «швидкі» від «Сталевого фронту»
Загальна вартість автівок, враховуючи доставку та ремонт – 2 млн грн
фото: Сталевий фронт

«Ці швидкі прийшли з Європи, ми їх відремонтували, привели до нормального стану, заправили, і тепер віддаємо»

Три автомобілі швидкої допомоги для Лиману закупила та доправила Група Метінвест від імені «Сталевого фронту Ріната Ахметова». В місті надзвичайно гостра потреба у спеціалізованому транспорті для медиків: поки місто було під російською окупацією (до жовтня 2022 року), вороги викрали та вивезли усі автівки медзакладів. Тож медики Лиману лишилися без змоги перевозити пацієнтів чи діставатися до них.

«У нашому центрі первинної медико-санітарної допомоги, на жаль, з восьми автомобілів «Нива» не залишилися не жодної: деякі знищені були, інші вивезли – окупант забрав машини», – розказує Андрій Ребров, директор центру первинної медико-санітарної допомоги м. Лиман. 

Три «швидких» Метінвест привіз з Європи і передав лиманському Центру первинної медико-санітарної допомоги». Їхня загальна вартість, враховуючи доставку та ремонт – 2 млн грн.

«Вони дуже необхідні. Вони допоможуть насамперед лікарям якнайшвидше добратися до віддалених куточків громади, і пацієнти, які там потребують допомоги, будуть впевнені, що до них приїдуть завчасно і нададуть допомогу», – коментує Андрій Ребров.

«Лиман – це прифронтове місто, там ситуація дуже складна, тому «Сталевий фронт Ріната Ахметова» не став осторонь – ми отримали чергову заявку і одразу відгукнулись. Звичайно, ми допомагаємо не тільки військовим, а й людям, які опинилися в скрутній ситуації в зонах бойових дій. Ці швидкі прийшли з Європи, ми їх відремонтували, привели до нормального стану, заправили, і тепер віддаємо», – пояснює керівник Проєктного офісу генерального директора Групи Метінвест Олександр Водовіз.

Як відомо, нещодавно Група Метінвест у межах мілітарної ініціативи «Сталевий Фронт Ріната Ахметова» привіз з Італії 30 машин швидкої допомоги для ЗСУ. Компанія налагодила системне постачання на фронт обладнання, частину з якого закуповує за кордоном. Загалом Рінат Ахметов спрямував на допомогу воєнним і цивільним українцям понад 5 млрд грн.

Теги: Рінат Ахметов машини Лиман допомога ЗСУ

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