Машини «пливуть»: столиця оговтується після потужної бурі

На вулицях Малишка та Братиславській автомобілі пересуваються ріками, в які перетворились дороги

Києвом у неділю, 25 червня, прокотилася буря. Через зливу ускладнено рух на дорогах столиці, машини «пливуть». Відповідні відео опублікував Telegram-канал «Реальный Киев».

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Так, на вулицях Малишка та Братиславській автомобілі пересуваються ріками, в які перетворились дороги.

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Наразі дощ уже стих, але деякі вулиці підтоплено, у тому числі в районі Київського зоопарку.

Нагадаємо, 20 червня, під час негоди на Київщині, блискавка влучила у житловий будинок. Унаслідок цього моментально спалахнула пожежа.

Раніше повідомлялося, що на Київщині удар блискавки зруйнував міст. За попередньою інформацією, блискавка влучила в опору моста, де знаходилась міна, яка здетонувала і пошкодила міст. Крім того, на мосту була машина.