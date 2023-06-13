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Українці встановили рекорд із покупки гібридних автомобілів: топ-3 авто (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Українці встановили рекорд із покупки гібридних автомобілів: топ-3 авто (фото)
В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів стала Toyota RAV-4
фото з відкритих джерел

У травні автопарк України поповнили понад 1,3 тис. гібридних легкових авто, що є рекордом за останні місця

У травні автопарк України поповнили понад 1,3 тис. гібридних легкових авто, що є рекордним показником за останні 10 місяців.  

Як повідомляє Укравтопром, частка нових авто з цієї кількості становила 73%. А всього на травневому ринку нових легковиків «гібриди» охопили 26% продажів. В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів стала Toyota RAV-4 – 202 авто.

Лідером ринку гібридів стала Toyota RAV-4 - 202 авто
Лідером ринку гібридів стала Toyota RAV-4 - 202 авто
фото з відкритих джерел

Друге місце за популярністю посідає – Nissan Qashqai - 88 авто.

Друге місце за популярністю посідає Nissan Qashqai – 88 авто
Друге місце за популярністю посідає Nissan Qashqai – 88 авто
фото з відкритих джерел

Третій результат у гібридного Mercedes-Benz GLE – 63 авто.

Третє місце у гібридного Mercedes-Benz GLE – 63 авто
Третє місце у гібридного Mercedes-Benz GLE – 63 авто
фото з відкритих джерел

Крім того, в реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Toyota Prius – 39 авто. На другій позиції – Ford Fusion US – 33 авто. Третє місце у Chevrolet Volt (27 шт.). 

Український автопарк за травень поповнився на майже 15,4 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків, що на 0,3% більше, ніж у квітні. У травні 2023 року на українському ринку нових комерційних вантажних автомобілів було реалізовано 955 авто. Це є найкращим результатом за останні 15 місяців.  

У травні український автопарк поповнив 2451 електромобіль. З них 559 одиниць нових і 1892 вживаних.

Нагадаємо, з початку року МВС зареєструвало 7 688 електромобілів.

Загалом в Україні зараз близько 57 тис. електромобілів. Це становить менш як 1% від загальної кількості авто в країні. МВС зазначає, що обслуговування таких автомобілів виходить дешевше, ніж бензинових. Також вони екологічніші. Відсутність вихлопів дозволяє ефективно знизити негативний вплив на довкілля і природу. Такі автомобілі отримують «зелені номери».

До слова, у застосунку «Дія» стала доступна послуга заміни посвідчення водія. Для цього необхідно подати заяву через застосунок та забрати готове посвідчення водія в сервісному центрі МВС.

 

Теги: машини автомобіль рекорд

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