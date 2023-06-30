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Байден може схвалити відправку касетних боєприпасів Україні – CNN

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Байден може схвалити відправку касетних боєприпасів Україні – CNN
Українські чиновники закликали США надати касетні боєприпаси ще з минулого року
фото: Reuters

Зброя може ввійти в новий пакет військової допомоги Україні вже наступного місяця

Адміністрація президента США Джо Байдена невдовзі може схвалити відправку касетних боєприпасів Україні. Напередодні вона отримала листа з таким закликом від двопартійної групи американських законодавців. Про це пише CNN.

«Адміністрація Байдена наполегливо розглядає можливість схвалення передачі спірних боєголовок касетних боєприпасів в Україну», – заявили виданню кілька людей, обізнаних у справі.

«Це, безсумнівно, матиме значний вплив на поле бою», – наголосив неназваний американський чиновник.

Як зазначається, остаточне рішення Білого дому очікується найближчим часом. У разі схвалення зброя може ввійти в новий пакет військової допомоги Україні вже наступного місяця.

Українські чиновники закликали США надати боєприпаси ще з минулого року, стверджуючи, що вони допоможуть зменшити кількісну перевагу Росії в артилерії.

Нагадаємо, за словами заступниці помічника міністра оборони США Лаури Купер, у міноборони США нібито підтримують передачу українській армії касетних боєприпасів. У відомстві вважають, що ЗСУ вони необхідні для прориву оборонних ліній загарбників.

Раніше уряд України попросив Сполучені Штати Америки розширити військову допомогу для Збройних сил. Зокрема, влада закликала надати протиброньові бомби, що містяться в касетних снарядах MK-20. 

До слова, минулого місяця генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відкинув пропозиції щодо постачання Україні касетних боєприпасів.

Водночас група американських сенаторів-республіканців надсилала президенту США Джо Байдену листа з проханням надати Україні касетні боєприпаси.

Теги: боєприпаси США допомога ЗСУ

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