Велика пожежа під Курськом і військова допомога від Іспанії: головне за ніч

Курську область РФ нібито атакував безпілотник

Цієї ночі росіяни заявили про атаку дрона на Курську область РФ. Місцеві почули сильний вибух, після якого у двох будівлях текстильного підприємства спалахнули пожежі. Тим часом Іспанія оголосила про передачу Україні бронетранспортерів, військового госпіталю й танків Leopard. Водночас міністр оборони Олексій Резніков розповів про новий формат відносин, на який незабаром перейдуть Україна і НАТО. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 16 червня, щоб ви були в курсі головних подій.

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«Бавовна» під Курськом

Уночі 16 чернвя в Курській області РФ виникла сильна пожежа на території підприємства «Белполь». Росіяни заявляють, що причиною займання стала атака безпілотника на вишку зв'язку. Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.



Спочатку спалахнула адміністративна будівля підприємства, а згодом вогонь перекинувся і на склад. Площа займання сягнула понад 1500 квадратних метрів.

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Військова допомога від Іспанії

Іспанія відправить Україні 20 бронетранспортерів, польовий госпіталь та чотири відремонтовані танки Leopard 2A4. Про це повідомила пресслужба міністерства оборони Іспанії.

Голова іспанського міноборони Маргарита Роблес розповіла, що два десятки бронетранспортерів для українських військових прибудуть з Іспанії до Польщі вже 19 червня. Ця партія додасться до вже поставлених в Україну 40 БТР.

Новий формат відносин між Україною та НАТО

Україна та НАТО замінять свій нинішній формат зустрічей у вигляді Комісії на новий формат Ради на липневому саміті у Вільнюсі або після нього. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков після засідання Комісії НАТО-Україна, повідомляє «Укрінформ».

«Як юрист, я не люблю робити прогнози, але можу пророкувати: це було перше з 2016 року засідання Комісії Україна-НАТО, і я маю серйозну надію, що воно було останнім. Наступна зустріч міністрів оборони від України й НАТО, маю надію, у Вільнюсі або відразу після (саміту у Вільнюсі – «Главком») – це вже буде Рада Україна-НАТО. Це новий рівень стосунків, новий та вищий рівень взаємодії, коли Україна, хоча ще й не член НАТО, але вже на рівних перебуватиме у всіх комітетах, у всіх представницьких засіданнях, з правом порушувати питання, які прописані у відповідних угодах», – анонсував Резніков.

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Данія навчатиме українських пілотів на F-16

Данія хоче організувати навчання українських пілотів на винищувачах F-16 на своїй авіабазі. Про це повідомив виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен в інтерв’ю каналу TV2.

За його словами, розроблений спільно з Нідерландами план передбачає навчання українців на F-16 на данській базі військово-повітряних сил Скрюдструп у Південній Ютландії. Саме там дислокуються данські винищувачі.