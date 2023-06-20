Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Прикордонники отримали від «Сталевого фронту» оптики та авто на 5 млн грн

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Прикордонники отримали від «Сталевого фронту» оптики та авто на 5 млн грн
З приборами нічного бачення водії навіть у нічний час зможуть переміщатися на пікапах, не включаючи освітлення авто
фото: Метінвест

Тепловізори з розпізнаванням до 2-х км дозволяють виявити ворога для завчасного реагування.

П’ять мобільних груп реагування та моніторингу Державної прикордонної служби України отримали 5 пікапів, 15 тепловізорів та 5 сучасних приборів нічного бачення для оперативного виявлення та знищення ворога.

Техніку загальною вартістю 5 мільйонів гривень передала компанія Метінвест, в рамках мілітарної ініціативи бізнесмена Ріната Ахметова «Сталевий фронт».

З приборами нічного бачення водії навіть у нічний час зможуть переміщатися на пікапах, не включаючи освітлення авто. А тепловізори з розпізнаванням до 2-х км дозволяють виявити ворога для завчасного реагування.

«Мобільна група – це група з 4-5 осіб в авто з певним озброєнням, в кожному авто мобільної групи, буде прилад нічного бачення для водія та тепловізійна оптика для завчасного виявлення ворога. Завдання, які виконують такі групи, можуть бути різноманітними. – Пояснює полковник Державної прикордонної служби Олександр Себало. – Ми вдячні, що всі наші запити щодо благодійної допомоги по мірі можливості задовільняються. З кожним кроком «Сталевий фронт Ріната Ахметова» допомагає нам наближати перемогу».

Прикордонники отримали від «Сталевого фронту» оптики та авто на 5 млн грн фото 1

«Ми вчергове передаємо партію автомобілів, мобільні прибор нічного бачення і тепловізори з великою роздільною здатністю. Це німецькі прибори, які було дуже важко знайти, тож ми раді, що ми їх доставили і сьогодні можемо порадувати хлопців, і їм це передати», – коментує Керівник проєктного офісу Генерального директора групи Метінвест Олександр Водовіз.

Як відомо, у межах мілітарної ініціативи «Сталевий Фронт» Ріната Ахметова Метінвест спрямував на підтримку української армії вже понад 3 млрд грн. Компанія налагодила системне постачання на фронт обладнання, частину з якого закуповує за кордоном. Українське військо вже отримало 1 200 дронів, що робить Групу одним із найбільших приватних постачальників безпілотників в армію. Також компанія передала 1 700 тепловізорів, 376 автівок, зокрема й «швидких». Для заправлення техніки надано 1,2 млн літрів пального. Загалом на воєнну та гуманітарну допомогу Рінат Ахметов спрямував понад 5 млрд грн.

Теги: Рінат Ахметов фронт допомога ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Данія виділила кошти для досягнення мети НАТО з витрачання 2% ВВП на оборону і безпеку
Уряд Данії збільшить військову допомогу Україні до $3,2 млрд
Сьогодні, 01:26
Україна зараз має дві системи ППО Patriot
Німеччина терміново передасть Україні керовані ракети для систем Patriot
16 червня, 13:12
За словами Макарової, Україна вперше почула, що питання надання зброї обговорюється
США змінили думку про ракети Atacms для України
14 червня, 10:50
Скільки коштуватиме відновлення ГЕС, новий пакет допомоги від США. Головне за 9 червня
Скільки коштуватиме відновлення ГЕС, новий пакет допомоги від США. Головне за 9 червня
9 червня, 21:00
Сергій Руденко захищав Україну на передовій
Під Бахмутом загинув Сергій Руденко – брат нардепа Олександра Юрченка
8 червня, 11:09
Україна отримала вісім гусеничних всюдиходів підвищеної прохідності Bandvagn 206
Україна отримала від Німеччини перші гусеничні всюдиходи Bandvagn 206
7 червня, 19:02
Сеул досяг «конфіденційної домовленості» з Вашингтоном про передачу снарядів до Сполучених Штатів для доставки в Україну
Південна Корея наважилася надати військову допомогу Україні – WSJ
25 травня, 08:39
Володимир Зеленський та українські морські піхотинці, 23 травня 2023 року
Зеленський приїхав на фронт, щоб привітати воїнів із Днем морської піхоти (фото)
23 травня, 10:46
Готель, де імовірно перебуває донька Лаврова, охороняє поліція
У Грузії через доньку Лаврова розгорілися протести
20 травня, 16:46

Суспільство

Прикордонники отримали від «Сталевого фронту» оптики та авто на 5 млн грн
Прикордонники отримали від «Сталевого фронту» оптики та авто на 5 млн грн
Підрив Каховської ГЕС. У Болгарію і Туреччину течією принесло понад 150 мертвих дельфінів
Підрив Каховської ГЕС. У Болгарію і Туреччину течією принесло понад 150 мертвих дельфінів
Президент «Енергоатома» сказав, чи зможе ЗАЕС працювати на повну потужність
Президент «Енергоатома» сказав, чи зможе ЗАЕС працювати на повну потужність
Самокати на франківському кладовищі: як на ініціативу Марцінківа відреагували містяни
Самокати на франківському кладовищі: як на ініціативу Марцінківа відреагували містяни
У Росії засуджено заступника командира підрозділу батальйону «Айдар»
У Росії засуджено заступника командира підрозділу батальйону «Айдар»
Унаслідок підриву Каховської ГЕС виникла ще одна небезпека? Чи варто боятися нашестя змій
Унаслідок підриву Каховської ГЕС виникла ще одна небезпека? Чи варто боятися нашестя змій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
150K
Нове фото Залужного вразило соцмережі. Головнокомандувач ЗСУ вдягнув цікавий значок
43K
У Львові та області пролунали вибухи (оновлено)
38K
Ядерний сценарій перейшов у стан «реальна ймовірність»
35K
Запорізька АЕС: скільки часу до трагедії? Інтерв’ю з президентом «Енергоатома»
19K
Військовослужбовиці отримали нову форму: який вона має вигляд
18K
У Швейцарії затримано українського дипломата

Новини

Атака на столицю, Данія збільшує військову допомогу Україні: головне за ніч
Сьогодні, 07:46
Авіація ЗСУ завдала 15 ударів по позиціях противника – Генштаб
Сьогодні, 07:23
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
Сьогодні, 06:35
ЗСУ просуваються під Бахмутом та атакують ворожі позиції – ISW
Сьогодні, 05:11
У багатьох регіонах – дощі і грози: прогноз погоди на 20 червня
Сьогодні, 05:04
20 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту