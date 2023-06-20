Прикордонники отримали від «Сталевого фронту» оптики та авто на 5 млн грн

З приборами нічного бачення водії навіть у нічний час зможуть переміщатися на пікапах, не включаючи освітлення авто

Тепловізори з розпізнаванням до 2-х км дозволяють виявити ворога для завчасного реагування.

П’ять мобільних груп реагування та моніторингу Державної прикордонної служби України отримали 5 пікапів, 15 тепловізорів та 5 сучасних приборів нічного бачення для оперативного виявлення та знищення ворога.

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Техніку загальною вартістю 5 мільйонів гривень передала компанія Метінвест, в рамках мілітарної ініціативи бізнесмена Ріната Ахметова «Сталевий фронт».

З приборами нічного бачення водії навіть у нічний час зможуть переміщатися на пікапах, не включаючи освітлення авто. А тепловізори з розпізнаванням до 2-х км дозволяють виявити ворога для завчасного реагування.

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«Мобільна група – це група з 4-5 осіб в авто з певним озброєнням, в кожному авто мобільної групи, буде прилад нічного бачення для водія та тепловізійна оптика для завчасного виявлення ворога. Завдання, які виконують такі групи, можуть бути різноманітними. – Пояснює полковник Державної прикордонної служби Олександр Себало. – Ми вдячні, що всі наші запити щодо благодійної допомоги по мірі можливості задовільняються. З кожним кроком «Сталевий фронт Ріната Ахметова» допомагає нам наближати перемогу».

«Ми вчергове передаємо партію автомобілів, мобільні прибор нічного бачення і тепловізори з великою роздільною здатністю. Це німецькі прибори, які було дуже важко знайти, тож ми раді, що ми їх доставили і сьогодні можемо порадувати хлопців, і їм це передати», – коментує Керівник проєктного офісу Генерального директора групи Метінвест Олександр Водовіз.

Як відомо, у межах мілітарної ініціативи «Сталевий Фронт» Ріната Ахметова Метінвест спрямував на підтримку української армії вже понад 3 млрд грн. Компанія налагодила системне постачання на фронт обладнання, частину з якого закуповує за кордоном. Українське військо вже отримало 1 200 дронів, що робить Групу одним із найбільших приватних постачальників безпілотників в армію. Також компанія передала 1 700 тепловізорів, 376 автівок, зокрема й «швидких». Для заправлення техніки надано 1,2 млн літрів пального. Загалом на воєнну та гуманітарну допомогу Рінат Ахметов спрямував понад 5 млрд грн.