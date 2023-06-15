Удар по Кривому Розі та атака дронів на Одещину: ситуація в регіонах

На Дніпропетровщині один чоловік отримав поранення

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – шість обстрілів, із мінометів та артилерії, по Новгород-Сіверському району. Унаслідок обстрілу в селі Семенівської громади загинула жінка, пошкоджено два будинки.

Сумщина

Уночі та вранці росіяни здійснили чотири обстріли (13 вибухів). Зазнали обстрілів чотири територіальні громади. Учора протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 122 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Шалигинська, Середино-Будська, Есманська, Новослобідська, Путивльська, Великописарівська громади.

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В Есманській громаді пошкоджено водонапірну вежу на території агропідприємства, складське приміщення, лінію електропередач.

Середино-Будська громада: було пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, господарські приміщення, сім приватних будинків, нежитлове приміщення, чотири приватних автомобілі, магазин. Також отримала тілесні ушкодження одна людина, доставлена в лікарню.

Запорізька

Росіяни завдали 80 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області: один ракетний, один авіаційний та одна атака з БПЛА, шість обстрілів з РСЗВ по Ольгівському, Червоному, Кам'янському та 71 обстріл з артилерії по Гуляйполю, Залізничному, Новоандріївці, Малим Щербакам та інших прифронтових селах. Наразі зафіксовано руйнування 23 цивільних будівель.

На жаль, загинула 58-річна жінка під час обстрілу Преображенки.

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Дніпропетровщина

Цієї ночі ворог знову атакував Кривий Ріг ракетами. Поцілив по двох промислових підприємствах. Поранення отримав 38-річний чоловік, госпіталізований у стані середньої тяжкості. На підприємствах виникли пожежі, які рятувальники вже приборкали. Є суттєві руйнування виробничих споруд. Побиті газопроводи. Знищено шиномонтаж та автобус. Одну ракету наша ППО збила. Уламки пошкодили авто. Також вночі знищили в небі над регіоном всі п'ять ударних дронів типу Shahed-131/136.

Харківщина

Минулої ночі ворог здійснив чергову атаку на Харків за допомогою дронів-камікадзе Shahed. Два дрони, що рухалися в напрямку обласного центру, були збиті силами ППО. На Слобожанському напрямку протягом минулої доби противник завдав авіаударів по населених пунктах Веселе, Стариця і Бударки. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Одноробівка, Івашки, Гоптівка, Висока Яруга, Малі Проходи, Стариця, Красне, Гатище, Вовчанськ, Вільхуватка і Землянки.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаудару в районі Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Новомлинськ, Дворічна, Западне, Берестове Лиман Перший та Масютівка. У с. Кам'янка Ізюмського району на власному подвір'ї на невідомому пристрої підірвався цивільний чоловік 57 років. Госпіталізований з пораненнями середнього ступеня тяжкості.

Луганщина

Росіяни не припиняють обстріли деокупованих селищ. Під вогнем цієї доби окупантів опинилися Новоселівське, Невське та Білогорівка. За добу противник здійснив 98 обстрілів (467 снарядів).

Донеччина

Протягом доби росіяни обстріляні 16 населених пунктів: Костянтинівка, Краматорськ, смт Ясногірка, с.Леонідівка, Авдіївка, смт Желанне, с. Времівка, с. Максимівка, с. Маркове, Красногорівка, с. Новоукраїнка, с. Шахтарське, с. Переїзне, смт Неліпівка, с. Васюківка. Пошкоджено 89 житлових будинків, ЛЕП, газопровід, три службових автомобілі, приміщення УПП, господарська споруда, ПрАТ «ЕМСС», завод, два цивільних автомобілі, церква, будівля АФ «Нива».

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На Донеччині за добу: один загиблий, двоє поранених.

Миколаївщина

Учора ворожих артилерійських обстрілів зазнало м. Очаків Очаківської громади, унаслідок чого пошкоджено житлові будинки, багатоповерховий житловий будинок та господарські споруди. Постраждали немає. Також вчора ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Минулося без руйнувань та постраждалих.

Одещина

Уночі російські окупанти атакували Одещину іранськими ударними безпілотниками Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 13 БПЛА.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 40 обстрілів (192 снаряди), з них по місту Херсон – три артилерійських обстріли (11 снарядів). Росіяни поцілили у райони 25 населених пунктів області.

Учора знову атакували людей, які рятують інших, – у Херсоні обстріляли човен з волонтерами. В однієї волонтерки – травма ноги, а волонтер-іноземець отримав уламкове поранення живота. Його шпиталізували.

Усього за добу внаслідок російської агресії дві людини дістали поранення. По оперативній ситуації щодо ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС – зараз вода знаходиться на позначці 2,04 метра. Підтопленими залишаються 44 населені пункти: 27 – правобережжя та 17 – тимчасово окупований лівий берег. Площа підтоплених сільськогосподарських земель на деокупованих територіях зменшилася на майже на 600 гектар. Станом на цей ранок на правобережжі під водою залишається 1923 будинки.

З правобережжя евакуювали 2782 людини, з них 309 дітей та 80 маломобільних осіб. Епідеміологічна ситуація в області стабільна. Нині випадків інфекційних захворювань не виявлено.