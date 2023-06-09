США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $2 млрд

Новий пакет військової допомоги від США містить критично важливі засоби ППО і боєприпаси

Сполучені Штати Америки надають черговий пакет військової допомоги для України. Його вартість перевищує $2 млрд. Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

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Новий пакет військової допомоги від США містить критично важливі засоби ППО і боєприпаси, які надаються в рамках Ініціативи зі сприяння безпеці України (USAI).

Зокрема, пакет допомоги містить:

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додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot;

системи ППО HAWK і ракети;

105-мм і 203-мм артилерійські снаряди;

безпілотні авіаційні системи Puma;

боєприпаси для ракетних систем з лазерним наведенням;

підтримка заходів з навчання, технічного обслуговування та підтримки.

«Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у безпековій допомозі», – йдеться в повідомленні.

Як писав Bloomberg, до цього пакету увійдуть ракети для систем протиповітряної оборони Patriot та Hawk.

Нагадаємо, 15 червня у Брюсселі відбудеться чергова зустріч голів міноборони країн-союзників України у форматі «Рамштайн», де вони обговорюватимуть надання військової допомоги нашій країні.

Зазначається, що очільник міноборони США Ллойд Остін наступного тижня вирушить до Європи, де він і голова Об’єднаного комітету начальників штабів армії генерал Марк Міллі 15 червня проведуть особисту зустріч Контактної групи з питань оборони України, а 16 червня – зустріч міністрів оборони країн НАТО.

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Американець у розмові із журналістами уточнив, що місцем проведення чергового «Рамштайну» стане столиця Бельгії Брюссель.

До слова, протягом останнього тижня Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги, до якої увійшли, серед іншого, вісім гусеничних всюдиходів підвищеної прохідності Bandvagn 206.