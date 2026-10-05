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Мережа АТБ підтвердила хакерську атаку та зробила заяву про дані клієнтів

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Мережа АТБ підтвердила хакерську атаку та зробила заяву про дані клієнтів
Атака стосувалася ресурсів компанії, однак інформація про клієнтів не була скомпрометована
фото: АТБ

Компанія запевнила, що на ресурсах мережі не зберігаються персональні дані користувачів

Мережа супермаркетів АТБ підтвердила хакерську атаку на свої ресурси. Водночас у компанії заявили, що персональні дані клієнтів унаслідок інциденту не постраждали. Про це повідомив прессекретар АТБ Сергій Демченко в коментарі РБК-Україна, повідомляє «Главком».

«Дійсно, хакерська атака на ресурси компанії. Ніяких даних не зачепили, бо на ресурсах ніяких персональних даних не утримується. Небезпеки не існує», – заявив Демченко.

За його словами, атака стосувалася ресурсів компанії, однак інформація про клієнтів не була скомпрометована. У АТБ наголосили, що персональні дані не зберігаються на атакованих ресурсах.

Раніше стало відомо про можливий злам сайту мережі. Зловмисники заявили, що нібито отримали доступ до бази даних АТБ та пригрозили оприлюднити інформацію у відкритому доступі.

За нерозголошення даних хакери вимагали від компанії $400 тис. Вони заявляли, що в іншому разі опублікують отриману інформацію.

Сама хакерська атака підтверджена компанією, однак заяви зловмисників про нібито викрадення даних клієнтів АТБ не отримали підтвердження з боку мережі.

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Теги: хакер АТБ бізнес українці технології

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