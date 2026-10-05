АТБ зламали: хакери виставили компанії ультиматум (оновлено)

Зловмисники заявили про доступ до бази даних та пригрозили оприлюднити викрадену інформацію

Мережа супермаркетів АТБ могла стати жертвою кібератаки. Зловмисники заявили, що отримали доступ до бази даних, пов'язаної з офіційним сайтом компанії, та вимагають $400 тис. за нерозголошення інформації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення хакерів, опубліковане на офіційному сайті мережі.

За словами хакерів, вони нібито отримали доступ до всієї бази даних сайту. Зловмисники погрожують опублікувати отриману інформацію у відкритому доступі, якщо компанія не виконає їхню фінансову вимогу.

Окрім офіційного сайту, хакером також вдалося вивести з ладу мобільний додаток компанії. Проте згодом АТБ вдалося відновити роботу сайту та мобільного додатку.

Оновлено о 15:30. Мережа АТБ підтвердила хакерську атаку на ресурси компанії. Водночас прессекретар мережі Сергій Демченко заявив, що дані клієнтів не постраждали, оскільки персональна інформація не зберігається на атакованих ресурсах. «Ніяких даних не було викрадено, небезпеки немає», – сказав він у коментарі.

Ультиматум хакерів на офіційному сайті мережі АТБ скриншот

Про можливий злам стало відомо після появи повідомлень зловмисників про атаку. Вони стверджують, що володіють даними клієнтів та відвідувачів сайту АТБ. Водночас наразі немає незалежного підтвердження того, що хакери справді отримали доступ до всієї заявленої бази.

Також не встановлено, який саме обсяг інформації міг опинитися у руках зловмисників і чи містить він персональні дані клієнтів. Інформація про можливий витік потребує додаткової перевірки.

Ультиматум передбачає виплату $400 тис. В іншому разі хакери погрожують оприлюднити викрадену інформацію. Подібна схема є типовою для атак із вимаганням, коли зловмисники намагаються змусити компанію заплатити за нерозголошення отриманих даних.

Для користувачів важливо враховувати, що сама заява хакерів ще не підтверджує факт компрометації конкретних персональних даних. Якщо інформація про атаку підтвердиться, компанія має повідомити, які саме системи були скомпрометовані та які дані могли бути викрадені.

Наразі також немає підтвердження, що оприлюднення бази вже розпочалося. Подальший розвиток ситуації залежатиме від перевірки заяв зловмисників та офіційної позиції АТБ щодо можливого інциденту.

Варто нагадати, що під час атаки в Одеському районі було зафіксовано влучання по складських приміщеннях, які, за попередніми даними, належать торговельній мережі «АТБ». Після удару на території логістичного комплексу спалахнула пожежа