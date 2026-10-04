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В Іспанії продається ціле село за ціною квартири

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Пропозиція з’явилася на ринку вже давно, проте нещодавно ціну суттєво знизили
фото: Aldeasabandonadas

Продавець пропонує 40 тисяч кв. м землі, 12 будівель, 44 спальні, каплицю та тенісний корт

У Галісії, що на північному заході Іспанії, виставили на продаж дуже незвичайну нерухомість – ціле закинуте село в районі Віана-до-Боло. Його оцінили у €850 тисяч. Таке оголошення з’явилося на іспанському порталі Aldeasabandonadas.com. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Business Insider.

Судячи з оприлюднених фото, об’єкт більше нагадує відпочинковий комплекс або незавершений бізнес-проєкт, аніж традиційне вимерле село. Ця сума цілком співмірна з вартістю житла у Варшаві: за €850 тисяч у польській столиці можна придбати хіба що квартиру площею 107 кв. м або ж 65-метрові апартаменти на 32-му поверсі хмарочоса.

Натомість в Іспанії за ці гроші пропонують ділянку площею 40 тисяч кв. м із 12 будівлями, 11 з яких – житлові будинки. Загальна корисна площа житлового фонду становить 2160 кв. м, де розміщено 44 спальні та 21 ванну кімнату.

Крім того, у вартість входять каплиця, аптека, два складські приміщення, головний корпус на 668 кв. м зі спільними зонами, кухнями, душовими та санвузлами, а також тенісний корт.

В Іспанії продається ціле село за ціною квартири фото 1

Три з одинадцяти будинків перебувають у задовільному стані, а решта вісім потребують оновлення та реконструкції.

«Красиве природне оточення та зручний доїзд. Усі вигоди розташовані поруч», – ідеться в описі.

Пропозиція з’явилася на ринку вже давно, проте нещодавно ціну суттєво знизили. 2021 року об’єкт оцінювали в 1 млн 113 тисяч євро. Найімовірніше, тоді покупець або не знайшовся, або ж не розрахував свої фінансові можливості для запуску бізнесу. Проєкт вимагає додаткових інвестицій для адаптації під туризм чи продажу окремих часток.

Для інвесторів із меншим бюджетом у цьому ж регіоні пропонують компактніший об’єкт за 130 тисяч євро. За ці кошти можна придбати чотири будинки, склади, фермерське господарство, гараж та підвал.

Певним викликом для розвитку курортного бізнесу в цьому регіоні може стати відстань до морського узбережжя, адже Іспанія передусім асоціюється із пляжним відпочинком. Найближчі океанічні пляжі Атлантики розташовані на узбережжі Галісії – за 170–190 км автошляхами від Віана-до-Боло, що вимагатиме близько трьох годин їзди машиною.

Утім, поблизу є альтернатива для купання – озеро та пляж Прайя-Вікела, розташовані за 33 кілометри від селища.

Нагадаємо, американець Брент Андервуд 2018 року купив занедбане шахтарське містечко Серро-Гордо в Каліфорнії за $1,4 млн. Спочатку він планував перетворити його на туристичний об’єкт, однак відновлення виявилося значно складнішим, ніж він очікував.

Раніше громадянин США Джейсон Лі Бекквіт придбав закинуте іспанське село Сальто-де-Кастро в провінції Самора за €310 тисяч. Американець має намір перетворити його на туристично-житловий комплекс.

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Теги: нерухомість гроші бізнес пляжі туризм Іспанія

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