Туреччина готує перший політ до Місяця: названа дата

Апарат вирушить у космос після завершення випробувань

Туреччина планує відправити свій перший космічний апарат до Місяця у перші місяці 2027 року. Виробництво, монтаж та інтеграцію апарата вже завершено, тепер він переходить до системних випробувань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Anadolu Agency.

Міністр промисловості та технологій Туреччини Мехмет Фатіх Каджир повідомив, що апарат, розроблений у межах першої турецької місячної місії, завершив основні виробничі роботи. Його передали до Центру інтеграції та випробувань космічних систем Tusaş, де перевірять стійкість до умов запуску та космічного середовища. За словами міністра, після випробувань апарат доставлять до нового чистого приміщення Tübi̇tak uzay для фінальних перевірок, а потім відправлять до Космічного центру імені Кеннеді у США.

фото: Tübi̇tak uzay

Маса апарата становить близько 3,5 т, а частка компонентів турецького виробництва перевищує 80%. Під час розробки використали технології, створені для супутникових програм İmece та Türksat 6A, зокрема у сферах бортових комп'ютерів, зв'язку, енергоживлення, терморегулювання й управління орбітою.

Що апарат робитиме біля Місяця

За планом місії, після запуску апарат близько двох місяців прямуватиме до Місяця, а після прибуття вийде на полярну кругову орбіту на висоті близько 100 км над поверхнею. Там він працюватиме щонайменше три місяці, а якщо технічний стан дозволить – тривалість місії можуть продовжити до півтора року, зазначив Каджир.

Наукова програма, координацією якої займається Tübi̇tak uzay, передбачає кілька напрямів досліджень:

взаємодію сонячного вітру з поверхнею Місяця;

механізми утворення води на місячній поверхні;

магнітні поля супутника Землі;

теплові характеристики поверхні;

радіаційне середовище Місяця.

Для вимірювань апарат оснастять науковим обладнанням турецької розробки. Ще у червні Tübi̇tak uzay повідомляв, що місячний зонд масою 3,5 т має стати для Туреччини кроком до складніших науково-технологічних операцій на місячній орбіті.

фото: Tübi̇tak uzay

Туреччина має намір стати дев'ятою країною

Після завершення орбітальної частини місії Туреччина планує здійснити кероване гальмування апарата й спрямувати його до поверхні Місяця – одним із ключових елементів цієї фази стане гібридна рухова система турецької розробки, яка, за словами міністра, ще у серпні пройшла всі етапи випробувань і буде залучена під час маневрів підвищення орбіти та на завершальному етапі польоту.

Каджир наголосив, що Туреччина прагне стати дев'ятою країною, яка здійснила місячну місію: за його словами, досі відповідні місії реалізували вісім держав. Програму місячної місії країна виконує з початку 2022 року, а станом на вересень 2026-го її готовність оцінювали у 77%. Окрім Tübi̇tak uzay і компанії DeltaV, до розробки апарата залучені й інші турецькі технологічні підприємства та стартапи.

Наприкінці серпня 2026 року Туреччина також приєдналася до Угод Артеміди – міжнародної ініціативи щодо принципів дослідження й використання Місяця та інших небесних тіл у мирних цілях, яку свого часу підписали перші вісім держав-учасниць програми NASA.

Нагадаємо, у січні 2024 року Туреччина вперше відправила свого громадянина в космос: астронавт Альпер Гезеравджи вирушив до Міжнародної космічної станції у складі комерційної місії Axiom Space.