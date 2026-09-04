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Російська атака знищила вантажівки АТБ на Одещині

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Російська атака знищила вантажівки АТБ на Одещині
Після удару на території логістичного комплексу спалахнула пожежа
фото: соцмережі

На території складського комплексу після влучання виникла масштабна пожежа.

Уранці 4 вересня російські війська атакували Одеську область безпілотниками та керованими авіабомбами. Внаслідок ударів загинула людина, ще щонайменше п’ятеро людей постраждали, пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура.

Під час атаки в Одеському районі було зафіксовано влучання по складських приміщеннях, які, за попередніми даними, належать торговельній мережі «АТБ». Після удару на території логістичного комплексу спалахнула пожежа.

На оприлюднених кадрах видно, що внаслідок займання вантажівки, які перебували біля складських приміщень, згоріли. Наразі офіційні служби документують наслідки російської атаки та встановлюють масштаби пошкоджень.

Нагадаємо, що напередодні вранці російські війська атакували Одесу. Внаслідок удару були пошкоджені житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, постраждали люди.

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Теги: Одеса обстріл АТБ

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