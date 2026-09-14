У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026

Тотальний PR марафон 2026: топи PR та комунікацій зберуться говорити про вплив на бізнес, репутацію та увагу аудиторії

Цього року тема марафону напросилася сама собою. Бо комунікації давно не обмежуються лише PR-відділом, а пронизують увесь бізнес. Вони впливають на те, як ухвалюють рішення, як його сприймають, кому довіряють, хто про нього говорить і чи помічають його взагалі. CEO, продукт, HR, партнерства, репутація, кризи, медіа, ком’юніті, ШІ – PR сьогодні всюди, де бізнес взаємодіє з людьми, ухвалює рішення та виходить у публічне поле.

25 вересня у Києві на Тотальному PR марафоні 2026 – топовій щорічній події від медіа про маркетинг, комунікації та креатив MMR і бізнес/медіа бюро Ekonomika+ – зберуться PR-профі, які як ніхто розуміють «тотальність» піару. У кожного своя експертиза, усі тонкощі стратегій і тактик, які впливають на всі сфери бізнесу і якими вони поміряються один з одним та поділяться з аудиторією.

Про що говоримо цього року:

Бізнес . PR як частина бізнес-рішень, комунікація CEO, робота з HR та корпоративною культурою, взаємодія з державою та PR у бізнес-цифрах.

. PR як частина бізнес-рішень, комунікація CEO, робота з HR та корпоративною культурою, взаємодія з державою та PR у бізнес-цифрах. Репутація . Репутаційний імунітет та довіра, антикризові комунікації 24/7, чутливі теми, суспільний тиск, поляризація та рішення, які можуть запустити кризу.

. Репутаційний імунітет та довіра, антикризові комунікації 24/7, чутливі теми, суспільний тиск, поляризація та рішення, які можуть запустити кризу. Вплив . CEO, співробітники, інфлюенсери, експерти та ком’юніті як нові голоси бренду, адвокація та прямий зв’язок з аудиторією.

. CEO, співробітники, інфлюенсери, експерти та ком’юніті як нові голоси бренду, адвокація та прямий зв’язок з аудиторією. Увага. Боротьба з інформаційним шумом, нові формати й канали, робота з медіа, контент, ШІ та пошук способів залишатися помітними, коли всі вже щось говорять.

У програмі – 30+ спікерів, практичні кейси, чесні та гострі панельні дискусії про головне, 300+ учасників та цілий день нетворкінгу.

Серед спікерів – Ксенія Сікорська (ПУМБ); Сергій Костя (Bolt), Дар’я Черкашина (HAVAS Red); Олена Цинтила («Ми — Україна»); Володимир Гайдаш («АрселорМіттал Кривий Ріг»); Юла (YULA Company); Юлія Петрик (Calibrated); Оксана Мороз («Як не стати овочем»); Катерина Машевська (Українська Прем'єр-Ліга); Дмитро Самолюк («Ми – Україна» та «Ми – Україна+»); Уляна Колодій (u.comms); Ольга Дівущак (Paint Digital Agency, Foundation Coffee Roasters), Микола Зирянов («Леви на джипі», Яна Ляхович (1+1 media) та інші експерти з PR та комунікацій.

Традиційно у межах марафону відбудеться церемонія нагородження переможців Конкурсу PR-кейсів, який відзначає найкращі комунікаційні проєкти, що задають нову планку для індустрії та показують, яким став PR сьогодні.

Реєструйся на Тотальний PR марафон 25 вересня та отримай доступ до унікальних PR-кейсів.