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Атака на Київ пошкодила будинок з АТБ у Солом'янському районі: відео наслідків

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Атака на Київ пошкодила будинок з АТБ у Солом'янському районі: відео наслідків
Росія вдарила по Києву зранку 26 вересня
скриншот

Вибух припав на перший поверх п’ятиповерхівки, де розташовані супермаркет та інші комерційні приміщення

У Солом'янському районі Києва 26 вересня близько 6:20 внаслідок ворожої атаки пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, повідомляє «Главком».

Внаслідок удару пошкоджено перший поверх п'ятиповерхівки, де розташовані супермаркет АТБ та інші комерційні приміщення. Після атаки виникла пожежа, вибило вікна, пошкоджено квартири та балкони.

Рятувальники евакуювали з будинку 20 людей. Наразі відомо про чотирьох постраждалих, на місці триває ліквідація наслідків. Місцеві жителі показали на відео пошкоджений перший поверх будинку та наслідки атаки біля магазину АТБ.

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Нагадаємо, наслідки нічної атаки зафіксовано й в інших районах Києва. У Дарницькому районі виникла пожежа поблизу складських будівель, яку рятувальники ліквідували. В Оболонському районі уламки впали поруч із житловим будинком, де пошкоджено та вибито вікна. Також пошкоджено складську будівлю. Внаслідок падіння БпЛА на нежитловий об’єкт постраждала одна людина, медики надали їй допомогу на місці.

У Солом’янському районі безпілотник спричинив пожежу на покрівлі офісної будівлі. Після ліквідації займання влада повідомила про повторне загоряння та задимлення в цій же будівлі. У Святошинському районі БпЛА впав на територію торговельно-розважального центру. Один із магазинів зазнав руйнувань і загорівся, пожежу ліквідували.

Також через наслідки атаки у Києві змінено рух громадського транспорту. Тролейбуси №9-К і №40 тимчасово курсують за зміненими схемами через перекриття вулиці Протасів Яр. Автобус №25 у напрямку залізничної станції «Київ-Волинський» прямує через вулиці Миколи Амосова та Солом’янську, після чого повертається на звичний маршрут.

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Теги: Київ будинок пожежа бізнес

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