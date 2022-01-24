Від сьогодні «тисячу за вакцинацію» можна витратити на ліки

Розрахуватися грошима з «єПідтримки» в аптеці можна буде тільки тим, кому вже виповнилося 60 років

Розрахуватися грошима з «єПідтримки» в аптеці можна буде тільки тим, кому вже виповнилося 60 років

Українці 60+ можуть купити медикаменти за програмою «єПідтримка»

В Україні з 24 січня дозволено купувати ліки за тисячу гривень, яку громадяни отримали через програму «єПідтримка». Однак зробити це можуть не всі. Тисячу за вакцинацію дозволено витрачати на ліки лише громадянам, яким виповнилося 60 років й отримали повний курс щеплення від коронавірусу. Можна буде купити як рецептурні, так і безрецептурні ліки.

До Реєстру лікарських засобів внесли понад 14,7 тисячі найменувань різних лікарських препаратів. Зокрема, серед препаратів, які можна придбати за «ковідну» тисячу є протизаплідні пігулки та спиртова настоянка глоду. Водночас у переліку відсутні біодобавки, медичні прилади та медобладнання. У зв'язку з цим, пенсіонери зможуть придбати протизаплідні пігулки, але не зможуть купити милиці.

Зауважимо, ліки можна буде придбати в будь-якій аптеці – фізично та онлайн.

Тисячу гривень для вакцинованих треба використати протягомчотирьох місяців від моменту отримання. Інакше вони повернуться державі. Придбати медикаменти можна в аптеках, де є термінал для оплати, або ж замовити через Інтернет.

Слід зауважити, що молодші українці скористатися такою послугою поки не можуть.

Нагадаємо, скористатись коштами за програмою «єПідтримка» невдовзі зможуть й неповнолітні.

Нагадаємо, що Івано-Франківська область від сьогодні «червона»: дивіться список обмежень.

Зазначимо, що наразі 10 областей України залишаються у «помаранчевій» зоні карантину.

Тим часом експертка ВООЗ попередила про появу більш заразного штаму коронавірусу.

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