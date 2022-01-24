Уряду плювати на пенсіонерів

Без смартфону неможливо отримати «ковідну тисячу»

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Уважаемые пенсионеры. Если у вас нет смартфона, вы не получите тысячу гривен на покупку лекарств в аптеках.

Может быть во втором или в третьем квартале, но это не точно. Причина – да просто всему правительству и президенту на вас наплевать.

За два месяца, эти деятели так и не смогли разработать механизм. Дайте еще 100500 дней. Сейчас страну накрывает «Омикрон», но без смартфона денег никто не получит.

Тем временем, в воскресенье на первый взгляд получили мало положительных тестов. Всего 10511, провели 26131 исследование. Но это на первый взгляд. Если сравнить с прошлым воскресеньем, то 16 января вообще провели 14616 тестов, и получили 3744 положительных результата. Разницу за неделю видите? 3744/10511 – вот тож бо и воно. Недельный рост +137%

А вот как это все выглядит на графиках (выглядит плохо)

Результати ПЦР тестів (джерело: facebook.com/evgeny.istrebin)

Но скоро будет все хорошо. Ожидаю что на этой неделе мы упремся в потолок тестирования. И выйдем типо на плато. Хотя какой к черту плато, если недельная позитивность почти 40%.

На предстоящей неделе я ожидаю до 40 тыс позитивных ПЦР в день.

Что еще хотел сказать. Сегодня восьмой день как я составил прогноз, развитие идет четко по прогнозу. И это противно, т.к. прогноз очень плохой.

Берегите себя. Маски, дистанция, и конечно вакцинация.

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Джерело: блог Євген Істребіна

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