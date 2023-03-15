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Мешканці Дніпра попрощалися з пілотом Олександром Щербаковим, який знищив ворога ціною життя

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Мешканці Дніпра попрощалися з пілотом Олександром Щербаковим, який знищив ворога ціною життя
Олександр Щербаков загинув за вільну й незалежну Україну
фото з відкритих джерел

На момент загибелі захиснику було 25 років: до свого 26-річчя він не дожив один день

У понеділок, 13 березня, у Дніпрі попрощалися з пілотом Збройних сил України Олександром Щербаковим: він загинув ще на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Про це повідомила пресслужба Дніпропетровської ОДА.

Олександр народився 25 лютого 1997 року у Дніпрі. Він закінчив школу, потім ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою при Університеті митної справи та фінансів, а потім вступив до Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

Мешканці Дніпра попрощалися з пілотом Олександром Щербаковим, який знищив ворога ціною життя фото 1

Після випуску він потрапив на службу до 299-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, яка дислокується в Миколаєві.

У перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну Олександр разом із напарником вилетів на літаках СУ-25 на завдання. Їхньою метою був інженерно-саперний батальйон російських окупантів, який спробував навести переправи через Дніпро у Херсонській області. Виявивши колону, українські літаки стали в коло, по черзі пікіруючи на ціль та застосовуючи для знищення техніки некеровані реактивні снаряди.

У ході бою літак Олександра було підбито. Пілот направив машину, що вже горіла, на ворожу колону. В останній момент на висоті близько 50 метрів він зміг катапультуватися, але становище літака в момент виходу крісла з кабіни не дало шансів на успішне приземлення.

Спочатку Щербакова було поховано в населеному пункті Чаплинка Херсонської області, який поки що знаходиться під російською окупацією. Там був похований і його напарник Олександр Жибров. Пізніше тіла пілотів вдалося повернути на підконтрольну Україні територію.

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фото з відкритих джерел

Олександру на момент загибелі було 25 років: до свого 26-річчя він не дожив один день.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Олександр Щербаков нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3 ступеня посмертно.

До слова, нещодавно у Києві попрощалися із двома загиблими героями-льотчиками.

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Теги: пілот літак Дніпро

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