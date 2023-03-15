Посол Росії пожалівся, що йому говорили у Держдепі за збитий безпілотник

Посол Росії Антонов заявив, що відкинув звинувачення Держдепу США щодо збитого БПЛА MQ-9

Посол Росії у Вашингтоні Михайло Антонов за підсумками зустрічі з представниками Держдепу США відкинув усі звинувачення проти російських ВПС щодо збитого в Чорному морі американського безпілотного літального апарату (БПЛА) MQ-9 та озвучив стурбованість Москви щодо дій США в регіоні.

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«Вчора я був запрошений до Держдепартаменту, де провів тридцятихвилинну бесіду із заступником держсекретаря Карен Донфрід. Причому 15 хвилин ми говорили безпосередньо про цю подію, і 15 хвилин – про російські занепокоєння щодо різних аспектів діяльності США», – заявив дипломат.

У вівторок, 14 березня, стало відомо про безпілотник MQ-9 Reaper, що впав у Чорне море. У США зазначили, що він проводив операцію в міжнародному повітряному просторі, проте безпілотник зачепив російський літак, що його супроводжував.

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У Міноборони Росії пізніше заявили, що американський безпілотник справді впав у Чорному морі, проте вітчизняні винищувачі не вступали з ним у контакт. У відомстві уточнили, що дрон почав різко маневрувати, а потім нібито втратив керування.

У США вважають що російський винищувач навмисно збив безпілотник ВПС США над Чорним морем після пошкодження гвинта американського безпілотника MQ-9 Reaper. Про це повідомив американський чиновник, знайомий з інцидентом. У міноборони США також повідомили, що пропелер безпілотника було пошкоджено, і він впав у Чорному морі на захід від Криму.