Вибухи на аеродромі «Мачулищі»: Кремль уникає коментарів

Пєсков: «Ні, нам нема чого тут сказати»

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков відмовився коментувати інцидент на аеродромі «Мачулищі» у Білолорусі, де було атаковано російський літак. Про це повідомляє «Інтерфакс».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ні, нам нема чого тут сказати. В інформації, яка була опублікована, йшлося про Білорусь, Білорусь спростувала, тут нічого додати», – сказав він.

Нагадаємо, учора, 26 лютого, на білоруському аеродромі «Мачулищі» місцеві партизани атакували російський розвідувальний літак А-50 за допомогою двох дронів. Внаслідок вибухів постраждали передня та центральна частини літака, пошкоджена авіоніка та радіолокаційна антена.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Міноборони Білорусі та РФ не коментують повідомлення про вибухи у Мачулищах. Оператор телефону довіри білоруського військового відомства заявив журналісту видання «Дзеркало», що на аеродромі були звуки «бавовни», але «нічого страшного не сталося».