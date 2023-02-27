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Вибухи на аеродромі «Мачулищі»: Кремль уникає коментарів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибухи на аеродромі «Мачулищі»: Кремль уникає коментарів
фото з відкритих джерел

Пєсков: «Ні, нам нема чого тут сказати»

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков відмовився коментувати інцидент на аеродромі «Мачулищі» у Білолорусі, де було атаковано російський літак. Про це повідомляє «Інтерфакс».

«Ні, нам нема чого тут сказати. В інформації, яка була опублікована, йшлося про Білорусь, Білорусь спростувала, тут нічого додати», – сказав він.

Нагадаємо, учора, 26 лютого, на білоруському аеродромі «Мачулищі» місцеві партизани атакували російський розвідувальний літак А-50 за допомогою двох дронів. Внаслідок вибухів  постраждали передня та центральна частини літака, пошкоджена авіоніка та радіолокаційна антена.

Міноборони Білорусі та РФ не коментують повідомлення про вибухи у Мачулищах. Оператор телефону довіри білоруського військового відомства заявив журналісту видання «Дзеркало», що на аеродромі були звуки «бавовни», але «нічого страшного не сталося».

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Теги: Білорусь путін літак Дмитро Пєсков партизани війна

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