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Кличко попрощався із двома загиблими героями-льотчиками

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Кличко попрощався із двома загиблими героями-льотчиками
фото: КМДА

Екіпаж Ігоря Соломенніковв та Віктора Волинця був уражений винищувачем окупантів

Сьогодні, 7 березня, мер Києва Віталій Кличко взяв участь у церемонії прощання з двома льотчиками-киянами, які загинули за Україну: 22-річним Ігорем Соломенніковим та 55-річним Віктором Волинцем. Про це Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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фото: КМДА

Віктор Волинець родом з Житомирщини. Випускник Чернігівського вищого військового авіаційного училища льотчиків. До повномасштабного вторгнення працював пілотом цивільних авіакомпаній. Із жовтня 2022 року служив у складі 7 бригади тактичної авіації імені Петра Франка.

Ігор Соломенніков родом із Севастополя. Також військовий льотчик – завершив Харківський Національний університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба. Після завершення навчання був направлений для подальшого проходження служби до 7 бригади тактичної авіації.

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Віталій Кличко вшанував пам'ять загиблих льотчиків
фото: КМДА

«Наші захисники виконали не один бойовий виліт в складі одного екіпажу. 22-річний Ігор був штурманом. 55-річний Віктор – льотчиком. Вони загинули на Донбасі під час виконання бойового завдання. Екіпаж був уражений винищувачем ворога», – написав мер Києва Віталій Кличко.

Обидва загиблих герої любили небо та Україну, за яку поклали життя.

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко нещодавно зустрівся з керівництвом партії Олафа Шольца. Очільник столиці наголосив на необхідності посилення підтримки України.

До слова, нещодавно Кличко отримав від військових символічний подарунок із Бахмута

Теги: Віталій Кличко льотчик похорон

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