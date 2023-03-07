Кличко попрощався із двома загиблими героями-льотчиками
Екіпаж Ігоря Соломенніковв та Віктора Волинця був уражений винищувачем окупантів
Сьогодні, 7 березня, мер Києва Віталій Кличко взяв участь у церемонії прощання з двома льотчиками-киянами, які загинули за Україну: 22-річним Ігорем Соломенніковим та 55-річним Віктором Волинцем. Про це Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Віктор Волинець родом з Житомирщини. Випускник Чернігівського вищого військового авіаційного училища льотчиків. До повномасштабного вторгнення працював пілотом цивільних авіакомпаній. Із жовтня 2022 року служив у складі 7 бригади тактичної авіації імені Петра Франка.
Ігор Соломенніков родом із Севастополя. Також військовий льотчик – завершив Харківський Національний університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба. Після завершення навчання був направлений для подальшого проходження служби до 7 бригади тактичної авіації.
«Наші захисники виконали не один бойовий виліт в складі одного екіпажу. 22-річний Ігор був штурманом. 55-річний Віктор – льотчиком. Вони загинули на Донбасі під час виконання бойового завдання. Екіпаж був уражений винищувачем ворога», – написав мер Києва Віталій Кличко.
Обидва загиблих герої любили небо та Україну, за яку поклали життя.
Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко нещодавно зустрівся з керівництвом партії Олафа Шольца. Очільник столиці наголосив на необхідності посилення підтримки України.
До слова, нещодавно Кличко отримав від військових символічний подарунок із Бахмута.
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