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Скільки боєприпасів Росія отримує від КНДР: дані від ГУР

Катерина Іванова
glavcom.ua
Скільки боєприпасів Росія отримує від КНДР: дані від ГУР
фото: Narciso Contreras/AA/picture alliance

Восени Москва отримала таку кількість снарядів, яка цілком покрила її дефіцит

Північна Корея вже передала Росії приблизно мільйон артилерійських снарядів різних калібрів. Відкритим залишається питання щодо передачі балістичних ракет. Про це представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький розповів у інтерв’ю «РБК-Україна».

Він наголосив, що найбільш активні постачання боєприпасів з території КНДР здійснювалися впродовж вересня, жовтня та листопада.

«Основний боєприпас, який постачається з КНДР – це 122 мм і 152 мм. За нашими оцінками, йдеться приблизно про один мільйон таких артилерійських боєприпасів, які були поставлені до Російської федерації. Це якраз той дефіцит, який має Москва по снарядах, і не може покрити за рахунок власного виробництва», – підтвердив Вадим Скібіцький.

Раніше вже були повідомлення від Білого дому, що Росія нібито отримала балістичні ракети від КНДР і, ймовірно, запускала по Україні. Проте цю інформацію представник ГУР не підтвердив.

«Ми збираємо всю інформацію, яка є на сьогодні – про те, що постачається з Північної Кореї. Будуть підтверджені дані – тоді будемо говорити», – наголосив Вадим Скібіцький.

Представник української розвідки також зауважив, що Росія намагається налагодити і збільшити виробництво зброї, боєприпасів, але стикається з низкою проблем: застаріле устаткування, дефіцит підготовлених робітників, які здатні виконувати такі високотехнологічні роботи, і дефіцит комплектуючих.

Нагадаємо, росіяни почали мобілізовувати фермерів на окупованих територіях, ГУР розкрило деталі.

Раніше розвідка відреагувала на статтю The New York Times про готовність Путіна до перемир’я.

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Теги: розвідка росія Міноборони війна Північна Корея Україна Москва росіяни балістичні ракети

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