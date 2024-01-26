Путін погрожує ядерною війною: росіяни почали панікувати

Ядерна загроза, як і раніше, турбує жителів різних країн, а особливо тих, хто живе у Росії

Дві третини росіян вірять у реальність загрози ядерної війни

Згідно з останнім опитуванням, кожен п'ятий росіян (а це аж 20% респондентів) сприймають ядерну загрозу як високу, ще майже половина (40%) оцінюють ризик як середній. «Низьким» рівень ядерної загрози назвав лише кожен десятий із числа опитаних (11%). Про це пише РОМИР.

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Як зазначає дослідницький центр, у жовтні-грудні 2023 року в рамках проєкту «Кінець року» вдалося опитати понад 40 тис. осіб у 40 країнах світу. Високим ризик застосування ядерної зброї назвали дві п'яті від загальної кількості респондентів (40%). Трохи менше людей вважають загрозу помірною (37%) і лише 14% не турбуються за завтрашній день. 9%, що залишилися, важко з відповіддю.

Найменший занепокоєння показали жителі Ірану, де мінімальної вважають загрозу застосування ядерної зброї 33% населення. А найбільші побоювання висловлювали жителі Нігерії та Індонезії (72%).

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Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент РФ Володимир Путін кілька разів загрожував Заходу ядерною зброєю. У перші ж дні війни він доручив перевести російські ядерні сили в особливий режим бойового чергування, а через рік де-факто вийшов із останнього договору зі США щодо обмеження кількості ядерних боєголовок.

Нещодавно стало відомо, що Путін розгортає ядерну зброю в Білорусі біля кордонів НАТО. Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко наприкінці минулого місяця заявив, нібито Росія завершила розгортання тактичної ядерної зброї у його країні. Ця заява пролунала на тлі посилення Росією погроз на адресу заходу. Про це пише американська газета The Wall Street Journal.

Як ідеться в публікації, посадовці зі Сполучених Штатів Америки не розкривають повною мірою свої розвідувальні дані про передавання Росією ядерної зброї до Білорусі, що свідчить про те, що Лукашенко може блефувати.

При цьому в липні 2023 року розвідуправління міноборони США заявило, що «немає жодних підстав сумніватися» в заявах російського диктатора Володимира Путіна про відправлення ядерної зброї до Білорусі.