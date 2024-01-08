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Неякісні бронежилети та російський слід. Експосадовці Міноборони отримали нові підозри

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Неякісні бронежилети та російський слід. Експосадовці Міноборони отримали нові підозри
Двоє з трьох підозрюваних вже перебувають під вартою за підозрою у скоєнні інших злочинів
фото: Офіс Генерального прокурора

Десятки тисяч бронежилетів були неякісними та не могли використовуватися військовими 

Офіс Генпрокурора повідомив про підозру колишнім посадовцям Міноборони за розтрату майже мільярда гривень на закупівлі неякісних бронежилетів.

Зокрема, підозри отримали колишні заступник Міністра оборони України, керівник Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони, а також ексначальник управління розвитку речового забезпечення Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ. Їм інкриміновано розтрату майна і перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 114-1 КК України).

Неякісні бронежилети та російський слід. Експосадовці Міноборони отримали нові підозри фото 1
Неякісні бронежилети та російський слід. Експосадовці Міноборони отримали нові підозри фото 2
Неякісні бронежилети та російський слід. Експосадовці Міноборони отримали нові підозри фото 3

За даними слідства, підозрювані у період дії воєнного стану придбали для потреб ЗСУ 50 тис бронежилетів, які за своїм якісним станом та характеристиками не відповідали встановленим вимогам та не могли бути використані у війську. Їх було закуплено у компанії нерезидента, кінцевими бенефіціарними власниками якої є громадяни РФ. Згідно висновків судових балістичної, товарознавчої та економічної експертиз в результаті поставки засобів індивідуального захисту неналежної якості державі заподіяно 948 млн грн збитків.

Наразі двоє з підозрюваних перебувають під вартою в рамках інших кримінальних проваджень. Колишні заступник Міноборони і керівник Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони підозрюються у розтратах 100 та 250 млн грн на закупівлі неякісних бронежилетів для ЗСУ, а також майже мільярда гривень на постачанні для ЗСУ непридатної військової форми.

З метою встановлення місця знаходження третього підозрюваного за місцем його проживання проведена невідкладні обшуки. Досудове розслідування здійснюється Головним слідчим ДБР за оперативного супроводу Головного оперативного управління ДБР та Департаменту контррозвідки СБУ.

До слова, українські правоохоронці затримали львівського бізнесмена, який є одним з найбільших постачальників Міністерства оборони. Він намагався дати хабар одному з керівників Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, Служба безпеки викрила корупційну схему придбання боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 млрд грн. У ній підозрюється високопосадовець одного з Головних управлінь Міністерства оборони України.

Теги: Офіс Генерального прокурора ЗСУ Міноборони

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