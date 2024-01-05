Стефанчук повідомив, коли законопроєкт про мобілізацію внесуть на голосування

Рішення про те, коли законопроєкт буде винесено до зали, залежатиме від рішення профільного комітету

Законопроєкт про мобілізацію може бути внесений на розгляд у Верховній Раді безпосередньо одразу після його підготовки в комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Про це повідомив Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

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«Тільки-но законопроєкт про мобілізацію був внесений, я одразу скликав нараду, запросив на неї, в тому числі й голову комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, й міністра оборони, і запропонував провести дискусію щодо цього документа в парламенті за участю всіх сторін: мають бути представлені парламентарії, міністерства, військові. Тому що саме слово військових має бути найбільш переконливим для всіх, хто ухвалюватиме рішення в подальшому», – зазначив він.

Стефанчук зазначив, що наразі робота в комітеті триває в закритому режимі, але про всі основні рішення буде повідомлено суспільству.

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За його словами, у обговоренні законопроєкту беруть участь головний командувач Збройних Сил України Валерій Залужний, міністр оборони Рустем Умєров та представники усіх фракцій та груп у Верховній Раді.

Голова Верховної Ради пояснив, що рішення про те, коли законопроєкт буде винесено до зали, залежатиме від рішення профільного комітету.

«Дуже сподіваюся, що під час обговорення сторони знайдуть відповіді на всі ці питання, прийдуть до розумного рішення, і щойно законопроєкт буде готовим на рівні комітету, думаю, він має всі перспективи потрапити одразу в зал», – сказав він.

Як повідомлялося, 4 січня, комітеті Верховної Ради почав розгляд законопроєкта про мобілізацію. На засідання приїхали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та міністр оброни Рустем Умєров.

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Нагадаємо, що 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку.

Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби. Також Кабмін хоче удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Однак, за словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, законопроєкт про мобілізацію в нинішньому вигляді не буде виноситися на голосування. Лише після обговорення та внесення відповідних змін народні депутати ставитимуть його на розгляд парламенту.