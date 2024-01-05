Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Стефанчук повідомив, коли законопроєкт про мобілізацію внесуть на голосування

Діана Гасюк
glavcom.ua
Стефанчук повідомив, коли законопроєкт про мобілізацію внесуть на голосування
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук
фото з відкритих джерел

Рішення про те, коли законопроєкт буде винесено до зали, залежатиме від рішення профільного комітету

Законопроєкт про мобілізацію може бути внесений на розгляд у Верховній Раді безпосередньо одразу після його підготовки в комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Про це повідомив Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

«Тільки-но законопроєкт про мобілізацію був внесений, я одразу скликав нараду, запросив на неї, в тому числі й голову комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, й міністра оборони, і запропонував провести дискусію щодо цього документа в парламенті за участю всіх сторін: мають бути представлені парламентарії, міністерства, військові. Тому що саме слово військових має бути найбільш переконливим для всіх, хто ухвалюватиме рішення в подальшому», – зазначив він.

Стефанчук зазначив, що наразі робота в комітеті триває в закритому режимі, але про всі основні рішення буде повідомлено суспільству.

За його словами, у обговоренні законопроєкту беруть участь головний командувач Збройних Сил України Валерій Залужний, міністр оборони Рустем Умєров та представники усіх фракцій та груп у Верховній Раді.

Голова Верховної Ради пояснив, що рішення про те, коли законопроєкт буде винесено до зали, залежатиме від рішення профільного комітету.

«Дуже сподіваюся, що під час обговорення сторони знайдуть відповіді на всі ці питання, прийдуть до розумного рішення, і щойно законопроєкт буде готовим на рівні комітету, думаю, він має всі перспективи потрапити одразу в зал», – сказав він.

Як повідомлялося, 4 січня, комітеті Верховної Ради почав розгляд законопроєкта про мобілізацію. На засідання приїхали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та міністр оброни Рустем Умєров.

Нагадаємо, що 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку.

Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби. Також Кабмін хоче удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Однак, за словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, законопроєкт про мобілізацію в нинішньому вигляді не буде виноситися на голосування. Лише після обговорення та внесення відповідних змін народні депутати ставитимуть його на розгляд парламенту. 

Теги: військові мобілізація Україна Руслан Стефанчук Валерій Залужний Рустем Умєров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент України Володимир Зеленський
Зеленський провів розмову із главою Єврокомісії
10 грудня, 2023, 23:10
Данілов заявив, що якщо допомогу Україні ухвалять пізніше, то «не варто робити з цього трагедію»
Данілов прокоментував затримку допомоги Україні від США
12 грудня, 2023, 08:57
Данілов відмовився говорити, коли може з’явитися новий поштовх до звільнення тимчасово окупованих територій
Данілов пояснив, чому контрнаступ ЗСУ не виправдав надій
12 грудня, 2023, 09:57
Пісторіус закликав відновити обов'язковий військовий призов у Німеччині
Пісторіус закликав відновити обов'язковий військовий призов у Німеччині
17 грудня, 2023, 18:01
Ексміністр внутрішніх справ Росії Анатолій Куликов погрожує захопити Миколаївську та Одеську області
Генерал РФ погрожує захопити ще дві області України (відео)
8 грудня, 2023, 08:26
Глава держави дав інтерв’ю латиноамериканським ЗМІ
Росія завжди причетна до конфліктів, які спалахують у різних куточках світу – Зеленський
11 грудня, 2023, 12:35
Мар’яна Безугла продовжує генерувати ідеї щодо армії
Що робити з чоловіками, які під час війни виїхали за кордон? Безугла запропонувала рішення
16 грудня, 2023, 21:47
Окупанти дистанційно заміновують територію біля фронту: деталі
Окупанти дистанційно заміновують територію біля фронту: деталі
11 грудня, 2023, 08:10
Варто зауважити, що обрані військові-блогери перебувають безпосередньо на фронті і зосереджені на тому, аби допомогти читачам глибше розуміти військові події
Професійно про ситуацію на фронт. ЗМІ склали список вартих уваги телеграм-каналів
20 грудня, 2023, 16:08

Події в Україні

Стефанчук повідомив, коли законопроєкт про мобілізацію внесуть на голосування
Стефанчук повідомив, коли законопроєкт про мобілізацію внесуть на голосування
Буданов прокоментував чутки про можливу загибель Герасимова в Криму
Буданов прокоментував чутки про можливу загибель Герасимова в Криму
Безуглу відкликали з посади, РФ готується до нового наступу. Головне за 5 січня
Безуглу відкликали з посади, РФ готується до нового наступу. Головне за 5 січня
ЗСУ відбили атаки окупантів на чотирьох напрямках – Генштаб
ЗСУ відбили атаки окупантів на чотирьох напрямках – Генштаб
Глава Агентства відновлення попередив українців про небезпеку
Глава Агентства відновлення попередив українців про небезпеку
ЗСУ вдарили по складах з боєприпасами окупантів у Криму
ЗСУ вдарили по складах з боєприпасами окупантів у Криму

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
134K
Тимошенко запропонувала проєкт «справедливої мобілізації»
110K
Втеча українських чоловіків до Польщі: оприлюднено нову статистику
46K
Стало відомо, яку нову «суперзброю» планує витягнути Путін
32K
Дипломат: Те, що сталося в Україні, буквально розірвало ментальність японців
27K
Пішов із життя голова Верховної Ради кінця 90-х Олександр Ткаченко
20K
Ситуація на фронті може змінитися, але вже відомо, хто програв війну – Держдеп США

Новини

Тимошенко запропонувала проєкт «справедливої мобілізації»
Сьогодні, 16:41
Генштаб назвав напрямок, де минулої доби були найзапекліші бої
Сьогодні, 07:00
Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 5 січня
Сьогодні, 06:10
5 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Перший випадок віртуального зґвалтування: поліція почала розслідування
Вчора, 11:48
Окупанти зосередили штурмові дії на двох напрямках: свіжі дані Генштабу
Вчора, 07:09

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua