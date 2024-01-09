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Зеленський провів важливе засідання Ставки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський провів важливе засідання Ставки
За словами Зеленського, однією з важливих тем Ставки стало посилення ППО в Україні
фото з відкритих джерел

Командувачі основних напрямків та операцій на засіданні Ставки були присутні очно

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 9 січня, провів Ставку верховного головнокомандувача. Командувачі основних напрямків та операцій були присутні очно. Про це повідомив президент Зеленський.

«Разом з ними, Генштабом, Міноборони, Мінстратегпромом і Мінцифрою в усіх деталях розібрали тему забезпечення фронту снарядами та дронами. Фактичні витрати, щоденна потреба, розподіл між підрозділами», – написав Зеленський.

За словами президента, під час Ставки було вирішено систематизували поточні та майбутні контракти, допомогу від партнерів, власне виробництво та відкриття нових ліній.

«Робимо все, щоб забезпечити воїнів усім необхідним для виконання завдань», – заявив президент.

Ще однією важливою темою Ставки було посилення ППО в Україні.

«Проаналізували останні російські удари та ефективність Повітряних сил. Узгодили наші наступні кроки для посилення захисту міст, громад, підприємств та об’єктів критичної інфраструктури», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський визначив учасників делегації для участі в міжнародних переговорах щодо гарантій безпеки для України. До списку потрапили, зокрема, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов і голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія своїми масштабними обстрілами намагається зламати дух українців. Тому пріоритетом №1 є посилення ППО та озброєння України.

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Теги: Володимир Зеленський системи ППО війна озброєння фронт

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