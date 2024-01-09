Зеленський провів важливе засідання Ставки

За словами Зеленського, однією з важливих тем Ставки стало посилення ППО в Україні

Командувачі основних напрямків та операцій на засіданні Ставки були присутні очно

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 9 січня, провів Ставку верховного головнокомандувача. Командувачі основних напрямків та операцій були присутні очно. Про це повідомив президент Зеленський.

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«Разом з ними, Генштабом, Міноборони, Мінстратегпромом і Мінцифрою в усіх деталях розібрали тему забезпечення фронту снарядами та дронами. Фактичні витрати, щоденна потреба, розподіл між підрозділами», – написав Зеленський.

За словами президента, під час Ставки було вирішено систематизували поточні та майбутні контракти, допомогу від партнерів, власне виробництво та відкриття нових ліній.

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«Робимо все, щоб забезпечити воїнів усім необхідним для виконання завдань», – заявив президент.

Ще однією важливою темою Ставки було посилення ППО в Україні.

«Проаналізували останні російські удари та ефективність Повітряних сил. Узгодили наші наступні кроки для посилення захисту міст, громад, підприємств та об’єктів критичної інфраструктури», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський визначив учасників делегації для участі в міжнародних переговорах щодо гарантій безпеки для України. До списку потрапили, зокрема, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов і голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія своїми масштабними обстрілами намагається зламати дух українців. Тому пріоритетом №1 є посилення ППО та озброєння України.