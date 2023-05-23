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Метінвест спрямує 50 млн гривень на реконструкцію дому у Запоріжжі, в який влучила ракета

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Метінвест спрямує 50 млн гривень на реконструкцію дому у Запоріжжі, в який влучила ракета
6 жовтня 2022 року російськими військами було завдано ракетного удару по центру Запоріжжя
фото: zaporizhstal.com

Проект реконструкції відбувається за дорученням президента Володимира Зеленського

Група Метінвест долучилася до проєкту відбудови історичного будинку у центрі Запоріжжя, який постраждав від ворожого ракетного удару, і направила на це 50 мільйонів гривень. Відновлення будинку почнеться 29 травня 2023 року: наразі триває організація будівельного майданчика.

У межах відбудови планується облаштування частини нових фундаментів, відновлення надійних опорних конструкцій, перекриттів, інженерних мереж та даху. Особливу увагу приділять реставрації усіх архітектурних елементів фасаду із збереженням первинного історичного вигляду. Фінальним етапом проєкту стане благоустрій прибудинкової території.

«Компанія Метінвест вірить у перемогу України і долучається до відбудови країни вже зараз. Ми приєднуємося до важливого проєкту з відновлення знакової для запоріжців будівлі та видатної архітектурної пам’ятки – житлового будинку на проспекті Соборному, який було понівечено внаслідок масованої ракетної атаки на Запоріжжя. Зараз цей будинок уособлює собою гостре нагадування про руйнівну силу війни, однак синергія зусиль влади та відповідального бізнесу доведе, що єдність та творення мають більшу силу», – зазначив операційний директор Групи Метінвест Олександр Мироненко.

Проект реконструкції відбувається за дорученням президента Володимира Зеленського, за сприяння Запорізької обласної військової адміністрації та Запорізької міської ради у партнерстві з Групою Метінвест та комбінатом «Запоріжсталь».

Нагадаємо: 6 жовтня 2022 року російськими військами було завдано ракетного удару по центру Запоріжжя. Внаслідок ворожих обстрілів руйнувань зазнав багатоквартирний будинок за адресою проспект Соборний, 151: зруйновано два під’їзди, в яких розташовувалися 24 квартири.

Будинок по проспекту Соборному був побудований за замовленням комбінату «Запоріжсталь» та введений у експлуатацію в 1955 році. Він є пам’яткою архітектури та містобудування місцевого значення, та разом з іншими будинками створює архітектурний ансамбль однієї з головних площ Запоріжжя.

Теги: Запоріжжя благоустрій будинок

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