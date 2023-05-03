Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі в Запоріжжі (фото)
Триває ліквідація наслідків атаки
Вночі російські загарбники атакували Запоріжжя. Про це повідомив голова місцевої ОВА Юрій Малашко.
«Ворог завдав два удари по цивільній інфраструктурі в Запоріжжі», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що фахівці невідкладно розпочали ліквідацію наслідків та надають всю необхідну допомогу постраждалим.
Тип озброєння, яким було завдано удари, не уточнюється.
Нагадаємо, у ніч на 3 травня повітряна тривога в Києві та Київській області тривала з 00:15 до 04:48. Також понад чотири години небезпека фіксувалася і в інших українських областях.
За даними ЗСУ, всього окупанти застосували до 26 ударних дронів Shahed-136/131. Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 21 ударний БпЛА.
У Днiпрi внаслідок атаки дронів пошкоджена адмiнбудiвля.
На Миколаївщині внаслідок влучання БпЛА типу Shahed-131/136 виникла пожежа приватного домоволодіння на території населеного пункту Куцурубської громади.
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