Били з артилерії, танків та авіації: РФ обстріляла Херсонщину, є руйнування

Російські загарбники поцілили у житлові квартали населених пунктів області

Сьогодні у ніч прости 21 травня російські загарбники вдарили з тактичної авіації по Станіславу Херсонської області, унаслідок чого є руйнування. Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

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«Внаслідок влучань російських снарядів зруйновані будинки та будинок культури», – розповіла Гуменюк.

За словами спікера Сил оборони півдня України, інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.

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Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, минулої доби по території Херсонської області армія РФ випустила 314 снарядів з важкої артилерії, танків, БПЛА та авіації.

«Місто Херсон ворог обстріляв два рази (7 снарядів). Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

Через російську агресію двоє людей загинули, ще двоє дістали поранення», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, триває 452-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав сім ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 48 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні люди, зруйновані та пошкоджені приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.