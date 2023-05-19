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Окупанти будують на Запоріжжі лінії оборони з води

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти будують на Запоріжжі лінії оборони з води
Росіяни настільки бояться наступу ЗСУ, що готові пустити в хід навіть водну стихію
фото ілюстративне

Загарбники, ймовірно, спускають воду зі зрошувального каналу

Російські загарбники планують відбиватись від контрнаступу Збройних сил Україні на Запоріжжі водою. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Зазначається, що два тижні тому росіяни затопили поля поблизу Михайлівки. Наразі вода стоїть в полях населених пунктів Якимівського району: Петрівка, Аннівка, В'язівка та Єлизаветівка.

У цих селах давно пересохли річки, тож ймовірно загарбники спускають воду зі зрошувального каналу.

«Окупанти настільки бояться наступу ЗСУ, що готові пустити в хід навіть водну стихію в марних сподіваннях ускладнити рух нашої техніки. На ділі вкотре псують екологію і життя людям», – зазначив Федоров.

Нагадаємо, триває 450-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.  Протягом минулої доби противник завдав 39 ракетних та 39 авіаційних ударів, а також здійснив 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Теги: Запоріжжя війна окупанти контрнаступ

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