Окупанти будують на Запоріжжі лінії оборони з води

Росіяни настільки бояться наступу ЗСУ, що готові пустити в хід навіть водну стихію

Загарбники, ймовірно, спускають воду зі зрошувального каналу

Російські загарбники планують відбиватись від контрнаступу Збройних сил Україні на Запоріжжі водою. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що два тижні тому росіяни затопили поля поблизу Михайлівки. Наразі вода стоїть в полях населених пунктів Якимівського району: Петрівка, Аннівка, В'язівка та Єлизаветівка.

У цих селах давно пересохли річки, тож ймовірно загарбники спускають воду зі зрошувального каналу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Окупанти настільки бояться наступу ЗСУ, що готові пустити в хід навіть водну стихію в марних сподіваннях ускладнити рух нашої техніки. На ділі вкотре псують екологію і життя людям», – зазначив Федоров.

Нагадаємо, триває 450-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав 39 ракетних та 39 авіаційних ударів, а також здійснив 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.