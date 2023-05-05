Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти оголосили екстрену евакуацію на Запоріжжі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти оголосили екстрену евакуацію на Запоріжжі
Ворог примусово хоче евакуювати населення до РФ
фото ілюстративне

В Енергодарі загарбники наказали швидко забирати дітей із дитсадків

Місцеві жителі Пологів, Токмаку та Молочанську на Запоріжжі повідомляють, що російські загарбники терміново організовують евакуацію населення до Бердянська, обумовлюючи це «обострєнієм на лініі боєстолкновєній». Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«Насторожує, що в черговий раз примусово хочуть евакуювати в тому числі і дітей. Як їх доводиться потім розшукувати по всій ерефії, ми вже бачили», – йдеться в повідомленні.

Крім того, аналогічна паніка вже й в Енергодарі. Там окупанти наказали швидко забирати дітей із дитсадків.

Раніше повідомлялося, що Україна приховує від союзників деталі контрнаступу.

Тим часом Кремль роздав ЗМІ нову методичку.

Сполучені Штати заявили, що приділяють велику увагу забезпеченню Збройних сил України засобами протиповітряної оборони. Вашингтон каже, доклав усіх зусиль, щоб забезпечити Україну засобами для проведення контрнаступу

Читайте також: 

Теги: Запоріжжя війна росія окупанти ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ сповістять населення про те, що наближається перемога
Контрнаступ розпочався? «Південь» звернувся до українців
Сьогодні, 10:49
Путін не завершить війну, бо це означає його кінець як лідера
Контрнаступ України буде успішним. Але він не принесе перемоги
Сьогодні, 07:16
За словами директорки нацрозвідки США, російський диктатор Володимир Путін стримав свої амбіції в Україні
Розвідка США повідомила, чи здатна Росія на новий великий наступ
Вчора, 18:36

Події в Україні

Пожежі на нафтобазах у Краснодарському краї та Севастополі: фото наслідків
Пожежі на нафтобазах у Краснодарському краї та Севастополі: фото наслідків
Гауляйтер пішов у відставку, окупанти штурмують заправки: яка ситуація в Мелітополі
Гауляйтер пішов у відставку, окупанти штурмують заправки: яка ситуація в Мелітополі
ЗСУ збили «Кинджал» над Києвом? Офіційний коментар Повітряних сил
ЗСУ збили «Кинджал» над Києвом? Офіційний коментар Повітряних сил
Чому «Вагнер» заявив про вихід із Бахмута? Роз’яснення розвідки
Чому «Вагнер» заявив про вихід із Бахмута? Роз’яснення розвідки
Окупанти оголосили екстрену евакуацію на Запоріжжі
Окупанти оголосили екстрену евакуацію на Запоріжжі
Генштаб вперше показав ЗРК Iris-T на бойовому чергуванні. Фоторепортаж
Генштаб вперше показав ЗРК Iris-T на бойовому чергуванні. Фоторепортаж

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Куратор «Великого будівництва» має паспорт Ізраїлю та може втекти із країни – нардеп Лерос
7618
Путін скликає засідання Радбезу після гучної заяви США
6501
ЗМІ припустили, що ЗСУ збили «Кинджал» над Києвом. Повітряні сили відреагували
5884
У Києві пролунали вибухи під час тривоги
5574
Денацифікації української історії. Спецоперація у Києві
5000
Пригожин показав трупи «вагнерівців» і вилаяв Герасимова та Шойгу (відео)

Новини

Знову заморозки: чого очікувати українцям найближчими вихідними
Сьогодні, 15:01
Українці обрали марку до Дня захисту дітей: результати опитування в «Дії»
Сьогодні, 12:32
Бої за Бахмут і Мар’їнку: Генштаб назвав кількість відбитих за добу атак
Сьогодні, 06:55
Розголошення деталей візиту Зеленського: німецька поліція розслідує витік інформації
Вчора, 17:46
Атака безпілотників на Кремль: Білий дім висміяв російські заяви
Вчора, 17:16
Голова тайванської розвідки знайшов ключ до розуміння мотивів Сі Цзіньпіна
Вчора, 16:32

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту