Окупанти оголосили екстрену евакуацію на Запоріжжі

В Енергодарі загарбники наказали швидко забирати дітей із дитсадків

Місцеві жителі Пологів, Токмаку та Молочанську на Запоріжжі повідомляють, що російські загарбники терміново організовують евакуацію населення до Бердянська, обумовлюючи це «обострєнієм на лініі боєстолкновєній». Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Насторожує, що в черговий раз примусово хочуть евакуювати в тому числі і дітей. Як їх доводиться потім розшукувати по всій ерефії, ми вже бачили», – йдеться в повідомленні.

Крім того, аналогічна паніка вже й в Енергодарі. Там окупанти наказали швидко забирати дітей із дитсадків.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що Україна приховує від союзників деталі контрнаступу.

Тим часом Кремль роздав ЗМІ нову методичку.

Сполучені Штати заявили, що приділяють велику увагу забезпеченню Збройних сил України засобами протиповітряної оборони. Вашингтон каже, доклав усіх зусиль, щоб забезпечити Україну засобами для проведення контрнаступу.