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Як поводити себе під завалами будинку: поради від уряду

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Як поводити себе під завалами будинку: поради від уряду
Ракетний удар по Умані, 28 квітня 2023 року
фото: glavcom.ua

Не намагайтеся розбирати завали довкола себе

Для українців все ще існує небезпека опинитися під завалами будинку. У пресслужбі Мінреінтеграції нагадали, як діяти в такій ситуації.

Якщо ви опинилися під завалами будівлі, варто дотримуватися таких правил:

  • Не панікуйте. Екстрені служби знають про руйнування і прямують надавати допомогу;
  • Оцініть ситуацію навколо вас. Якщо немає сил і можливості вибратися самотужки, кличте на допомогу та чекайте рятувальників;
  • Не намагайтеся розбирати завали довкола себе. Адже конструкції нестабільні й можуть повторно обвалитися;
  • Спробуйте обережно вивільнити руки та ноги. Якщо частину тіла притиснуло уламком і звільнити її неможливо, розпочніть її масажувати вище затиснутого місця. Цим ви підтримаєте циркуляцію крові та врятуєте кінцівку;
  • Під час розбору завалів рятувальники роблять перерви, щоб почути людей. Тому намагайтеся якомога частіше кричати, подавати сигнали;
  • У жодному разі не використовуйте сірники чи запальнички;
  • Якщо вас помітили, усвідомте, що рятувальникам потрібен час, щоб вас визволити, тому не втрачайте самовладання та чекайте на допомогу.

Нагадаємо, триває 430-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби здійснив 48 атак на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші воїни мужньо тримають оборону.

Теги: війна окупанти будинок

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