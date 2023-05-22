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Масована атака на Україну, у декількох містах лунали вибухи: головне за ніч

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Масована атака на Україну, у декількох містах лунали вибухи: головне за ніч
Росіяни випускали по Україні крилаті ракети
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Окупанти знову тероризували українців ракетами та дронами

Цієї ночі повітряна тривога оголошувалася в усіх українських областях. Росіяни атакували ракетами й безпілотниками. Вибухи було чутно в Дніпрі, Запоріжжі та Харкові. Перед цим захисники повідомили про знешкодження безпілотника в напрямку Одещини. Тим часом у Бєлгородській області РФ сталася чергова «бавовна», росіяни заявили про атаку на одну зі своїх адміністративних будівель. Українські військові показали відео та фото зі зруйнованого Бахмута, а речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, наскільки вдалося просунутися нашим захисникам у районі міста. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 22 травня, щоб ви були в курсі головних подій.

Масована атака на Україну

Цієї ночі масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад дві години. У Києві та області вона оголошувалася приблизно з 2:43 до 5:09. Попередньо, росіяни запускали крилаті ракети Х-101/555 стратегічними бомбардувальниками Ту-95мс з акваторії Каспійського моря. Також фіксувалася загроза атаки безпілотників.

Під час цієї тривоги серія вибухів пролунала в Дніпрі, а згодом також у Запоріжжі та Харкові.

Крім того, пізно ввечері 21 травня вибух було чути і в Одесі. Згодом Повітряні сили повідомили про знищення над морем ворожого безпілотника, який намагався атакувати Одещину.

Ситуація в Бахмуті

Командування Сил спеціальних операцій 21 травня записало відео зі зруйнованого Бахмута.

А 93-тя окрема механізована бригада Холодний Яр показала фото міста, зроблені з допомогою дрона.

7 фото
На весь екран
Такий вигляд має Бахмут після обстрілів російських окупаційних військ
фото: Facebook / 93-тя ОМБр Холодний Яр

За словами речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, українські захисники 21 травня просунулися ще на 200 метрів на деяких ділянках біля Бахмута. Водночас ЗСУ продовжують тримати оборону на південному заході міста.

«Бавовна» на Бєлгородщині

Пізно ввечері 21 травня у селі Головчине Бєлгородської області РФ спалахнула адміністративна будівля. Губернатор В'ячеслав Гладков у Telegram заявив, ніби квадрокоптер скинув на об’єкт вибухівку.

За його словами, попередньо, постраждалих унаслідок інциденту немає. 

Авіакатастрофа в Хорватії

У гірському районі на північному заході Хорватії сталася авіакатастрофа. Розбився легкомоторний літак, на борту якого перебували троє громадян Нідерландів – усі вони загинули.

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