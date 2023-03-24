Метушня та багато вантажівок: як проходить велике виселення з Лаври (фото)

На території обителі можна помітити чимало вантажівок, куди складають різноманітні речі

Священнослужителів УПЦ МП зобов'язали до кінця березня покинути територію Києво-Печерської лаври

Попри заяви про те, що виселятися зі стін Києво-Печерської лаври ченці Московської церкви не збираються, представники УПЦ активно пакують своє майно. Кореспондент «Телеграфу» Ян Доброносов опублікував фото великого переїзду УПЦ МП.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На території обителі можна помітити чимало вантажівок, куди складають різноманітні речі – від провіанту до церковної оздоби.

15 фото На весь екран





























Як повідомляє видання, митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент на камеру заявив, що ніхто нікуди насправді не збирається. Процес, який відбувається на території, він охарактеризував як «звичайне життя».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також священник говорить, що в їхніх планах – продовжувати молитися і звершувати богослужіння.

Нагадаємо, священнослужителів УПЦ МП зобов'язали до кінця березня покинути територію Києво-Печерської лаври.

Про те, що ченці Москвоської церкви таки почали виселення з Лаври заявив міністр культури та інформаційної Олександр Ткаченко. За його словами, зараз працює міжвідомча комісія, яка має зафіксувати стан збереження нерухомого і рухомого майна, музейних експонатів, які були в користуванні УПЦ МП. Як тільки комісія завершить свою роботу, можна буде чітко говорити про порушення.

Нагадаємо, раніше митрополит Павло (Лебідь) у відеозверненні заявив, що навіть після припинення договору оренди будівель Києво-Печерської лаври, ченці УПЦ МП не збираються звідти виселятися.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Читайте також: