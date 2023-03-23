Виселятися та переходити в ПЦУ не збираються. Нова заява ченців Лаври (відео)

Митрополит Павло (Лебідь) закликав прихожан московської церкви захищати святиню

Навіть після припинення договору оренди будівель Києво-Печерської лаври, ченці УПЦ МП не збираються звідти виселятися. Про це заявив митрополит Павло (Лебідь) у відеозверненні, оприлюдненому на YouTube-каналі лаври.

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«Нам дали два тижні – до 29 березня – щоб ми виселилися з обителі. Ми не зможемо цього зробити з будь-якої причини. Тому що за 35 років братія зробила все, щоб упорядкувати життя обителі та паломників. У нас просто немає місця, куди це все (кухні, пральня) вивезти, а ми не маємо наміру щось залишати», – йдеться в повідомленні.

Митрополит також звернувся до прихожан московської церкви захищати святиню. «Багато хто звинувачує, що ми здаємо обитель без бою. Приходьте, подивіться, це ваш обов'язок – захищати свою святиню разом з нами», – заявив він.

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Натомість вкотре наголосив, що переходити до ПЦУ не збирається. «Ми всі проти політичної партії, яка створена державою для чиїхось угод – ПЦУ (Православна церква України). Ми не перейдемо – я думаю, що більшість. Тому не варто так трудитися ворогові, обурюючи уми й серця людини», – додав представник УПЦ.

Нагадаємо, що Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) має піти з Києво-Печерської лаври до 29 березня. Наразі, Міністерство культури та інформаційної політики України під час перевірки встановило ряд порушень з боку Свято-Успенської Києво-Печерської лаври (чоловічий монастир) Української Православної Церкви.

До слова, 20 березня члени Священного Синоду Української Православної Церкви Московського патріархату на чолі з митрополитом Онуфрієм прийшли до Офісу президента України з метою донести до керівництва держави позицію УПЦ МП.