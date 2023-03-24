Московська церква почала виселятися з Лаври – Ткаченко
Заяви УПЦ МП про те, що навіть після припинення договору оренди будівель Києво-Печерської лаври їхні ченці не збираються звідти виселятися, неправдиві
Представники так званої Української православної церкви Московського патріархату почали процес виїзду з Києво-Печерської лаври. Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі національного телемарафону.
«Процес виїзду (УПЦ МП з Лаври – ред.) відбувається. Це може засвідчити будь-який перехожий в Лаврі. Вивозять бойлери, столи, стільці. Якийсь процес розпочався», – повідомив він.
За його словами, зараз працює міжвідомча комісія, яка має зафіксувати стан збереження нерухомого і рухомого майна, музейних експонатів, які були в користуванні УПЦ МП. Як тільки комісія завершить свою роботу, можна буде чітко говорити про порушення.
«Усі ці голосні заяви не відповідають реаліям, тобто потроху вони виїжджають. Є представники МВС та СБУ, є перевірки на виїзді з Лаври. Процес контролюється», – наголосив міністр, маючи на увазі нещодавню заяву митрополита Павла про те, що навіть після припинення договору оренди будівель Києво-Печерської лаври, ченці УПЦ МП не збираються звідти виселятися.
Крім того, Ткаченко підкреслив, що заяви УПЦ МП про «почорніння куполів» та «перекриття печер назавжди» також є неправдивими.
Нагадаємо, що Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) має піти з Києво-Печерської лаври до 29 березня. Наразі, Міністерство культури та інформаційної політики України під час перевірки встановило ряд порушень з боку Свято-Успенської Києво-Печерської лаври (чоловічий монастир) Української Православної Церкви.
До слова, 20 березня члени Священного Синоду Української Православної Церкви Московського патріархату на чолі з митрополитом Онуфрієм прийшли до Офісу президента України з метою донести до керівництва держави позицію УПЦ МП.
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