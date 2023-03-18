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Чи можна залишитися в Лаврі? Епіфаній зробив пропозицію монахам Московської церкви

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Чи можна залишитися в Лаврі? Епіфаній зробив пропозицію монахам Московської церкви
фото: скріншот відео

Предстоятель ПЦУ зазначив, що цю історичну подію ворог намагається використати у своїй гібридній війні

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній прокоментував пристрасті довкола виселення Московської церкви з Лаври та наголосив, що в жодному разі не йдеться про закриття монастиря та закликав не вірити в маніпуляції довкола ухваленого рішення.

Митрополит привітав, що Києво-Печерської Лаври нарешті повертається українська молитва.

«Ми радіємо, що до Києво-Печерської лаври повертається Українська Церква, а під її куполами нарешті звучить молитва українською мовою», – зазначив Епіфаній.

Предстоятель ПЦУ зазначив, що цю історичну подію ворог намагається використати у своїй гібридній війні, щоби розсварити українців, посіяти непорозуміння. «Внесу ясність щодо надуманих проблем і маніпуляцій навколо цього питання. Найперше: в жодному разі не йдеться про закриття монастиря Лаври, припинення в ньому молитви, богослужінь, чернечого життя. Дорога братіє, Лавра не повинна бути інструментом боротьби проти України, але навпаки – місцем молитви, побожного чернечого життя, місцем підтримки нашого народу. Продовжуйте своє служіння в Лаврі не з Московською духовною владою, а разом з канонічною Православною Церквою України! Наші серця відкриті для єднання», – зазначив митрополит Епіфаній.

Нагадаємо, братія УПЦ, яку попросили залишити будівлі Києво-Печерської лаври, вирішила оскаржувати рішення у Європейському суді з прав людини, якщо не вийде в українських судах.

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Теги: церква історія релігія Епіфаній Києво-Печерська лавра ворог лавра

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