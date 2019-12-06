Московська церква в Україні розірвала стосунки з церквами Греції та Олександрії слідом за РПЦ



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Керівнику Московської церкви в Україні митрополиту Онуфрію довіряють 32% українців проти 22%, відповідно Фото: Church.ua

Відтепер вірянам УПЦ МП не можна буде причащатись у храмах цих церков, а священникам та єпископам співслужити

Українська православна церква Московського патріархату розірвала церковне спілкування з Православною церквою Греції та Олександрійським патріархатом через їхнє визнання автокефалії Православної церкви України.

Це означає, що вірянам Московської церкви в Україні не можна буде причащатись у храмах цих церков, а священникам та єпископам співслужити. Але просто відвідувати храми та поклонятись святиням можна.

Російська православна церква раніше також ухвалила рішення про розрив спілкування з церквою Греції (зберігши з окремими єпископами), проте офіційного рішення розірвати спілкування з Олександрійським патріархатом (центр у Каїрі) не ухвалювала.

Натомість патріарх РПЦ Кирило перестав поминати патріарха Олександрії Феодора, що фактично може значити розрив стосунків.

Деякі експерти це назвали «гібридним розривом».

Московська церква в Україні розірвала стосунки рішенням синоду від 6 грудня 2019 року.

«Члени Синоду, подякувавши ієрархам, духовенству і мирянам Елладської та Олександрійської церков, які не підтримали антиканонічних дій і не увійшли в молитовне спілкування з розкольниками, з сумом констатували, що подальше перебування Української православної церкви в євхаристичному спілкуванні з предстоятелями Елладської та Олександрійської помісних православних церков, а також з ієрархами та кліриками цих церков, які матимуть євхаристичне спілкування з представниками Української помісної церкви, є неможливим», - йдеться у рішенні.

Експерти і це рішення називають гібридним, адже важко буде зрозуміти, хто поминає Епіфанія, а хто ні.

Раніше церква Еллади та один з найстаріших патріархатів світу - Олександрійський - визнали автокефалію Православної церкви України.

За словами предстоятеля Помісної церкви митрополита Епіфанія, він на початку січня поїде співслужити до Олександрійського патріархату, а потім - до предстоятеля церкви Греції.

Українська православна церква наразі є автокефальною церквою, яка входить до переліку помісних православних церков. Її статус офіційно визнаний Вселенським патріархатом, церквою Греції та Олександрійським патріархатом.

6 січня 2019 року вона отримала томос про автокефалію від Вселенського патріарха.

Інші 11 помісних церков Українську помісну церкву поки не визнавали.

УПЦ МП є самоврядною церквою у складі РПЦ, проте не є автокефальною та не перебуває у диптиху православних церков світу.

Нагадаємо, глава Олександрійського патріархату Феодор вперше під час літургії, перелічуючи предстоятелів помісних православних церков, згадав митрополита Епіфанія.

До слова, міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що УПЦ Московського патріархату у своїй назві таки повинна позначити свою приналежність до Російської церкви, оскільки у Москві розташований її центр впливу.

У свою чергу голова Політради партії «Опозиційна платформа - За життя» Віктор Медведчук розкритикував заяву міністра культури Володимира Бородянського.

Він вважає, що команда президента Володимира Зеленського продовжує політику п’ятого президента Петра Порошенка щодо церкви.

Джерело: ВВС Україна