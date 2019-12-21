Православна Церква України починає святкувати Різдво по-новому. Літургію відслужать 25 грудня і 7 січня



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У листопаді група парафіян Православної церкви України звернулась до митрополита з відкритим листом з проханням про запровадження святкування Різдва 25 грудня, не відкидаючи і 7 січня

У Волинській єпархії Православної Церкви України різдвяну літургію відслужать за юліанським і григоріанським календарями – 25 грудня і 7 січня.

Службу, яка відбудеться наступного тижня, анонсує пресслужба Волинської єпархії УПЦ.

«25 грудня, о 10.00 службу Божу в кафедральному соборі Святої Трійці з нагоди Різдва Христового відповідно до новоюліанського календаря очолить митрополит Луцький і Волинський Михаїл. За словами владики, розпочинати різдвяні святкування можна вже цього дня, акцентуючи увагу не на конкретній даті, а на події про прихід у світ Спасителя та на періоді – від 25 грудня до 7 січня», – йдеться у повідомленні.

Як нагадали в єпархії, у листопаді група парафіян Православної церкви України звернулась до митрополита з відкритим листом з проханням про запровадження святкування Різдва 25 грудня, не відкидаючи і 7 січня. Тоді митрополит Михаїл, беручи до уваги бажання частини вірян відзначати велику подію одночасно з Вселенським Патріархатом та іншими церквами, сказав, що може схвалити це звернення.

Раніше владика в коментарі місцевому телеканалу «Перший» зазначив, що тим, хто хоче святкувати Різдво 25 грудня, він рекомендував розпочати піст не 28 листопада, а 14-го. Тому для них піст завершиться вже 24 грудня.

За його словами, у Євангелії ніде не написано, якого саме числа народився Ісус Христос, відомо лише, що це був зимовий період. Митрополит вважає, що деяка частина людей відчуватимуть певний внутрішній протест щодо відзначення свята 25 грудня, однак це лише сила звички.

При цьому, робити різких дій щодо переходу від святкування 7 січня до святкування 25 грудня не можна, зазначив владика Михаїл, адже це розколе суспільство, а його треба об’єднувати. Зміни у свідомості, вважає він, мають бути еволюційними, тобто поступовими.

Нагадаємо, Православна церква України готова до втілення певних реформ, які стосуються саме обрядовості.