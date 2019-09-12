Милованов: Для того, що бути кращим, потрібно писати доноси швидше за своїх опонентів



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На вершині харчового ланцюга місць менше, ніж людей і тому потрібно чітко знати, хто ваш перший конкурент - Милованов

Для руху кар'єрними сходами вгору, потрібно чітко визначити конкурента і «зжерти цю людину» - економіст

Новообраний міністр економічного розвитку і колишній викладач економіки Тимофій Милованов на своїх лекціях вчив, що для руху кар’єрними сходами вгору потрібно вміти чітко визначити конкурента і «зжерти цю людину».

Про це Милованов говорив на своїй лекції «Теорія гри для економістів» оприлюдненої у Facebook.

За словами Милованова, для того, що бути кращим, потрібно писати доноси швидше за своїх опонентів.

«Питання не у тому, що особисто ви зробили, а у тому, щоб ви вирахували з ким вам не по дорозі і зжерли цю людину першою», - наголошував Милованов.

Милованов вчив, щоб підтримувати дисципліну потрібно «10% людей у системі покарати, щоб всі інші боялися».

«Ви намагаєтеся дістатися гори кар’єрними сходами, намагаєтеся дістатися вершини харчового ланцюга. Там місць менше, ніж людей і тому потрібно чітко знати, хто ваш перший конкурент і прибрати його. І у кого є це розуміння, той буде ефективний на вершині. Це такий самовідбір», - говорить Милованов.

За словами колишнього викладача економіки, дряпання кар’єрними сходами може з боку виглядати, «як несправедливість і якийсь парадокс, але насправді неважливо, які правила ви порушуєте, важливо, що на вас швидше донесли, ніж ви».

«У кожного є карт-бланш. Це така гра. У вас є комітет, і у вас є право вбити одну людину. І всі кожен день намагаються вбити одну людину. І ви постійно намагаєтеся рухатися вгору і вперед», - стверджував на своїй лекції теперішній міністр.