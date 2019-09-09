Мінекономіки має 35 сценаріїв запровадження ринку землі



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Реалізувати один зі сценаріїв планують до 1 грудня цього року

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства має 35 підготовлених сценаріїв запровадження ринку землі в Україні.

Про це повідомив міністр економіки Тимофій Милованов в інтерв’ю «НВ».

«Є 35 сценаріїв, які підготували різноманітні фахівці. Але я думаю, що треба фокусуватися на двох критеріях. Перший — це економічне зростання. Другий — розподіл його між людьми. Нам потрібна та реформа, яка дасть максимальне економічне зростання і поділить його результат між українцями. Зокрема між власниками землі», - зазначив міністр.

Він також додав, що реалізувати один зі сценаріїв планують до 1 грудня цього року.

«Звісно, ми встигнемо все зробити. Адже проблема не в тому, що ми не знаємо, що робити, аби запустити реформу, а в тому, що ми не можемо всередині країни, між собою, домовитися, що ми її запускаємо. Кожен тягне ковдру на себе. Люди, які володіють великими компаніями, ті, хто має корупційні позиції, або ті, хто збудував політичну кар'єру на тому, що бореться із ринком землі, наприклад, - вони таки не розвернуться і не відмовляться», - сказав Милованов

Раніше президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів України розробити законопроєкт про оборот земель сільськогосподарського призначення до 1 жовтня, а також Верховній Раді скасувати земельний мораторій до 1 грудня 2019 року.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що в цьогоріч в Україні буде проведено земельну реформу, а ринок землі запрацює у 2020 році.

Раніше повідомлялося, що банківська система України готова до роботи з ринком землі.

За оцінкою Світового банку, скасування мораторію приноситиме економіці України 0,7-1,5 млрд дол. щорічно.